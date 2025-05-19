原标题：“和福一号”！我国首批商用堆产碳-14同位素投入市场

5月16日，我国核技术应用领域迎来重大里程碑时刻——首批商用堆产碳-14同位素产品从中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电基地正式发运至客户手中。该产品是我国首个同位素生产技术品牌“和福一号”诞生后的首批量产成果，标志着我国碳-14同位素实现了从自主研发、自主生产到市场化供应的全产业链贯通，彰显了该技术生产体系的自主化、规模化和品牌化优势，这是中核集团积极贯彻落实“健康中国”战略，以自主创新技术赋能民生健康的生动实践，开启了我国同位素产业的新篇章。

“和福一号”是中国核工业科技创新的成果，诠释了“核技载道、福泽苍生”的核技术应用理念。“和”寓意着核能与自然和谐共生，“福”蕴含科技向善的使命。值得一提的是，“和福一号”是我国核能综合利用领域继“和气一号”后推出的又一重要品牌。

在此次碳-14上市启运活动中，秦山核电介绍，碳-14国产化、批量化供应，充分展现了中核集团在核技术应用领域的自主创新能力与产业链整合实力，标志着我国同位素供应体系从依赖进口转向自主创新、自主供应的新阶段。未来，中核集团将持续发挥资源和技术优势，加快推进更多医用同位素国产化、批量化进程，为“健康中国”建设贡献源源不断的“核动力”。

据了解，碳-14是幽门螺杆菌检测、新药研发及环境监测等领域不可或缺的放射性同位素。长期以来，我国碳-14供应严重依赖进口，而全球仅有少数国家掌握量产技术。2021年6月，国家发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》，对建立稳定自主医用同位素供应保障体系，加快医用同位素产业发展提出具体要求。

在国家原子能机构的指导和支持下，秦山核电依托我国唯一商用重水堆机组，自2019年起联合中国同辐、中核北方、上海核工院等单位自主研发，成功突破商用堆辐照生产碳-14的技术壁垒。2022年4月，全球首批商用堆碳-14辐照生产靶件入堆；2024年4月，完成辐照的碳-14靶件从重水堆机组中成功抽出；经过提纯加工，由秦山核电下属企业秦山科技生产，首批符合质量标准的碳-14产品完成生产检测，预计年产量能够完全覆盖国内市场需求。这一成果将有力带动我国同位素应用产业链发展，为核药和核医疗产业研发提供强大助力，为国内核技术应用产业发展筑牢根基。

作为我国核电事业的发源地，秦山核电勇立核能多元化应用的潮头。目前，秦山核电生产的钴-60可用于食品保鲜、工业探伤、γ手术刀等诸多领域，不仅满足国内大部分市场需求，还实现部分出口。后续，“和福一号”将肩负起镥-177、锶-89、钇-90等多种国内紧缺短半衰期医用同位素的规模化生产重任，产能有望满足国内需求。和福相伴，碳启新程。随着秦山核电同位素国产化与市场化的持续推进，将有力推动我国核医药产业高质量发展，促进海盐乃至全国同位素产业链的协同发展。目前，海盐县同位素产业园已集聚相关项目26个，总投资超90亿元，达产后年产值预计超200亿元，力争2035年建成“千亩千亿”核技术应用产业集群。

(责编：董童、李源)

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