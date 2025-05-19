人民网北京5月19日电 （方经纶）据工信部中小企业发展促进中心消息，《2024年度中小企业发展环境评估报告》（以下简称“报告”）于日前发布，其中数据显示，逾六成参评专精特新中小企业营业收入与上年相比有所增长或持平。

报告显示，近年来，中小企业发展环境整体优化明显，参评企业满意度总体评分由2020年的7.46分逐年提高至2024年的8.50分。

整体来看，随着全国统一大市场建设持续深入推进，中小企业市场环境优化成效显著。九成以上参评企业在市场准入、要素保障、政务服务等方面均表示满意。同时，各参评城市深入推进社会信用体系建设，推动信用服务实体经济，44个参评城市的综合信用指数较上年有所提升。

报告显示，企业营收整体保持稳定，专精特新中小企业韧性更强。2024年度中小企业营业收入水平整体保持稳定，反映上升或持平的参评企业数量达到六成，但企业盈利能力持续承压，增收不增利现象较为明显。专精特新中小企业体现出更强的经营韧性，此次参评的专精特新中小企业中，营业收入与上年相比有所增长或持平的达到64.69%，超六成企业未来一年有创新研发计划。

此外，报告显示，用工成本上涨是大多数中小企业面临的首要压力和跨行业共性难题。与此同时，不同行业也面临差异化挑战，需要针对性地分类施策和精准扶持。

据了解，本次评估通过组织50个参评城市报送相关情况，对企业开展网上调查，选取部分城市开展实地调研，引用和加工权威机构数据等方式，确保评估结果全面、真实、有效。共收集有效问卷5万余份，通过大量实地面对面座谈，深入了解企业对发展环境的真实反馈。

(责编：方经纶、吕骞)

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