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一季度支持科技创新和制造业发展主要政策减税降费及退税达4241亿元

结构性减税降费政策现成效 我国创新动能增势良好

2025年05月19日11:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者车柯蒙）今年以来，税务部门深入贯彻党中央、国务院关于“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”的部署要求，持续优化税费服务，不折不扣落实结构性减税降费政策，助推政策红利精准快速直达经营主体国家税务总局发布的最新数据显示，2025年一季度，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达4241亿元

增值税发票数据显示，结构性减税降费政策等多方面措施综合作用下，我国科技创新与制造业高质量发展加快推进。

一是创新动能增势向好。今年前4个月，高技术产业销售收入同比增长13.9%，明显快于全国总体增速，反映创新产业增长较快；全国科技成果转化服务销售收入同比增长33.6%，反映科研结果加快转化为先进生产力；数字经济核心产业同比增长9.7%，全国企业采购数字技术金额同比增长9.4%，反映数实融合有序推进。

二是制造业稳步增长。今年前4个月，制造业企业销售收入同比增长4.7%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长9.4%、12.6%和12.2%，特别是计算机制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增长23.8%、15.7%。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续依托税收大数据深化拓展“政策找人”，确保政策红利直达快享，同时强化事前辅导、事中提醒、事后扫描，帮助纳税人提高申报合规性，严厉打击骗享税费优惠的违法行为，坚决不让政策“红包”落入不法分子“腰包”，以税费优惠政策的精准落地助力我国新质生产力加速培育、制造业高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)
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