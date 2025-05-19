人民网北京5月19日电 （记者车柯蒙）今年以来，税务部门深入贯彻党中央、国务院关于“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”的部署要求，持续优化税费服务，不折不扣落实结构性减税降费政策，助推政策红利精准快速直达经营主体。国家税务总局发布的最新数据显示，2025年一季度，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达4241亿元。

增值税发票数据显示，在结构性减税降费政策等多方面措施综合作用下，我国科技创新与制造业高质量发展加快推进。

一是创新动能增势向好。今年前4个月，高技术产业销售收入同比增长13.9%，明显快于全国总体增速，反映创新产业增长较快；全国科技成果转化服务销售收入同比增长33.6%，反映科研结果加快转化为先进生产力；数字经济核心产业同比增长9.7%，全国企业采购数字技术金额同比增长9.4%，反映数实融合有序推进。

二是制造业稳步增长。今年前4个月，制造业企业销售收入同比增长4.7%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长9.4%、12.6%和12.2%，特别是计算机制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增长23.8%、15.7%。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续依托税收大数据深化拓展“政策找人”，确保政策红利直达快享，同时强化事前辅导、事中提醒、事后扫描，帮助纳税人提高申报合规性，严厉打击骗享税费优惠的违法行为，坚决不让政策“红包”落入不法分子“腰包”，以税费优惠政策的精准落地助力我国新质生产力加速培育、制造业高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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