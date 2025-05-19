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4月份我国国民经济顶住压力稳定增长

2025年05月19日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杨曦）国家统计局19日公布数据显示，4月份，我国生产需求平稳增长，就业形势总体稳定，新动能积聚成长，国民经济顶住压力稳定增长。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，4月份，外部冲击影响加大，但宏观政策协同发力，主要指标平稳较快增长，国民经济延续向新向好态势。

工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势较好

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，环比增长0.22%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.1%。装备制造业增加值同比增长9.8%，高技术制造业增加值增长10.0%，分别快于全部规模以上工业增加值3.7和3.9个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长2.9%；股份制企业增长6.6%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长6.7%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长60.7%、51.5%、38.9%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。4月份，制造业采购经理指数为49.0%，企业生产经营活动预期指数为52.1%。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15094亿元，同比增长0.8%。

服务业平稳增长，现代服务业发展较好

4月份，全国服务业生产指数同比增长6.0%。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业，金融业生产指数同比分别增长10.4%、8.9%、6.8%、6.1%，分别快于服务业生产指数4.4、2.9、0.8、0.1个百分点。1-4月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.0%。4月份，服务业商务活动指数为50.1%，服务业业务活动预期指数为56.4%。其中，航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售稳定增长，以旧换新相关商品增长较快

4月份，社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%；环比增长0.24%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32376亿元，同比增长5.2%；乡村消费品零售额4798亿元，增长4.7%。按消费类型分，商品零售额33007亿元，增长5.1%；餐饮收入4167亿元，增长5.2%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.0%、23.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类商品零售额分别增长38.8%、33.5%、26.9%、19.9%。1-4月份，社会消费品零售总额161845亿元，同比增长4.7%。全国网上零售额47419亿元，同比增长7.7%。其中，实物商品网上零售额39265亿元，增长5.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%。1-4月份，服务零售额同比增长5.1%。

固定资产投资持续扩大，制造业投资增长较快

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）147024亿元，同比增长4.0%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.0%。分领域看，基础设施投资同比增长5.8%，制造业投资增长8.8%，房地产开发投资下降10.3%。全国新建商品房销售面积28262万平方米，同比下降2.8%；新建商品房销售额27035亿元，下降3.2%。分产业看，第一产业投资同比增长13.2%，第二产业投资增长11.7%，第三产业投资下降0.2%。民间投资同比增长0.2%；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，计算机及办公设备制造业，航空、航天器及设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长40.6%、28.9%、23.9%、17.6%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.10%。

货物进出口持续增长，贸易结构继续优化

4月份，货物进出口总额38391亿元，同比增长5.6%。其中，出口22645亿元，增长9.3%；进口15745亿元，增长0.8%。1-4月份，货物进出口总额141389亿元，同比增长2.4%。其中，出口83938亿元，增长7.5%；进口57452亿元，下降4.2%。1-4月份，一般贸易进出口增长0.6%，占进出口总额的比重为64.0%。民营企业进出口增长6.8%，占进出口总额的比重为56.9%，比上年同期提高2.3个百分点。机电产品出口增长9.5%，占出口总额的比重为60.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-4月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，与上年同期持平。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.3小时。

居民消费价格同比略降，核心CPI涨幅稳定

4月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比上涨0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.3%，衣着价格上涨1.3%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.2%，交通通信价格下降3.9%，教育文化娱乐价格上涨0.7%，医疗保健价格上涨0.2%，其他用品及服务价格上涨6.6%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降5.0%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨5.0%，鲜果价格上涨5.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.5%。1-4月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降2.7%，环比下降0.6%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.4%。

付凌晖指出，也要看到，外部不稳定不确定因素仍然较多，国民经济持续回升向好基础还需进一步稳固。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，扎实推进高质量发展，推动经济持续回升向好。

数据来源：国家统计局

数据来源：国家统计局

图文编辑：杨曦

(责编：杨曦、吕骞)
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