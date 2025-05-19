为深入贯彻落实2025年中央一号文件和政府工作报告关于乡村振兴的战略部署，鼓励各地各单位完成好“十四五”规划有关乡村振兴的目标任务，发掘可借鉴推广的典型经验与成果，助力推进乡村全面振兴，即日起，人民网财经研究院（乡村振兴研究中心）正式启动“2025乡村振兴创新案例征集”。

一、征集对象

创新案例面向全社会公开征集，各级国家机关、人民团体、企业事业单位和其他社会组织均可自荐、推荐案例。

二、征集内容范围

本次案例征集的具体类别如下：

1.党建引领：深入推进抓党建促乡村振兴，坚持把党建引领作为推动乡村振兴的“红色引擎”，强化基层党组织建设，提高基层党组织领导能力，加强农村党员、干部教育培训，进一步完善村务公开和民主议事制度等举措。

2.特色产业：完善联农带农机制，拓宽农民增收渠道，发展乡村特色产业，实施农业品牌精品培育计划，发展庭院经济、林下经济、民宿经济，践行大农业观、大食物观，全方位多途径开发食物资源，支持各类主体协同共建供应链等举措。

3.和美乡村：推进农村人居环境整治提升，建设美丽乡村；整治形式主义为基层减负；加强文明乡风建设，丰富农村文化服务供给，推进农村移风易俗，营造积极健康的社会氛围等举措。

4.乡村建设：提高农村基本公共服务水平，实施好新一轮农村公路提升行动；推动农村消费品以旧换新；加强农村分布式可再生能源开发利用等举措。

5.数字乡村：加快构建农产品和农资现代流通网络，支持各类主体协同共建供应链，推动农村电商高质量发展；巩固提升农村电力保障水平，提升农村地区电信普遍服务水平，充分发挥数据要素在乡村全面振兴中的作用等举措。

6.乡村服务：推进紧密型县域医共体建设，健全县乡村三级养老服务网络；创新乡村振兴投融资机制，管好用好农村资源资产；优化区域教育资源配置；加大稳岗就业政策支持力度等举措。

7.智慧农业：以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力，加快突破关键核心技术，培育农业科技领军企业；支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景等举措。

三、案例要求

1.推荐案例须符合乡村振兴相关政策法规要求，具备真实性、创新性、实效性、典型性。案例主体要具有良好声誉，无违反法律法规行为，无不良信用记录，无任何负面舆情。

2.案例内容应当包括：

（1）申报单位简介与案例摘要；

（2）案例背景及基本情况；

（3）主要做法；

（4）发展成效；

（5）经验启示。

3.案例形式应当注意：

（1）案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实；

（2）提报的案例请在表格“推荐单位盖章处”加盖公章；

（3）文本字数2000-3000字，盖章扫描件可用PDF格式，同时需附带WORD版本。

四、征集方式

提交方式：下载“2025乡村振兴创新案例征集表”，填写后发送至邮箱：xczx@people.cn，邮件主题为【2025乡村振兴创新案例+单位名称】，有关图片、媒体报道、荣誉证书等可作为附件同时发送。

联系电话：010-65363473

五、案例宣传

案例征集期间，将制作案例征集专题页面，对部分案例在人民网、人民网+客户端、人民优选平台等多渠道进行展示。

案例征集的同时，将举办系列访谈，并联合专家学者走进地方和企业机构，开展专题调研。

附件：2025乡村振兴创新案例征集表

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经