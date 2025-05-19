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1至4月国家铁路发送货物12.99亿吨 日均装车18万车

2025年05月19日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至4月，国家铁路累计发送货物12.99亿吨，同比增长3.6%；日均装车18万车，同比增长4.7%，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供了有力支撑。

国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门持续深化铁路货运市场化改革，聚焦服务国民经济和人民群众生产生活，精心组织货物运输，提升货运服务品质，确保了铁路物流畅通高效。

一是国计民生重点物资运输保障有力。用足用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道能力，持续抓好疆煤外运，全力保障国计民生重点物资货源，开辟绿色通道，给予运力倾斜，确保应装尽装、高效送达。1至4月，国家铁路发送煤炭6.72亿吨，其中电煤4.64亿吨，铁路直供电厂存煤保持较高水平，矿建材料、冶炼物资运量同比分别增长29.3%、10.7%。

二是铁路物流服务品质持续提升。大力发展物流总包服务，推动大宗货物运输“公转铁”，4月份新签订物流总包合同114个，合同运量2.16亿吨，同比分别增长159%、350%，探索开行“豫焦鲁煤”等重来重去物流总包大宗班列，充分利用运力资源，提升运输综合效能。与航运企业扩大合作，开发多式联运“一单制”产品119个，压缩运输时限，降低全程物流费用，1至4月，国家铁路累计发送铁水联运集装箱货物538.1万标箱，同比增长19.1%。积极拓展铁路物流金融服务，已累计服务客户796家，授信融资总额195.14亿元。

三是跨境货物运输稳定畅通。加强与境外铁路部门沟通协调，提升口岸交车作业效率，强化全程运行盯控和安全保障，确保跨境货物运输稳定畅通。1至4月，中欧班列保持稳定开行，中亚班列累计开行4725列，同比增长21%，中老铁路累计发送跨境货物197.6万吨，同比增长7.6%，有力促进了国际经贸往来。

该负责人表示，下一步，国铁集团将加快推进铁路现代物流体系建设，持续深化铁路货运市场化改革，优化铁路物流产品供给，提升物流服务品质和效率，为经济社会高质量发展提供可靠运输保障。

(责编：王连香、吕骞)
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