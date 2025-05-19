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深化区域交流合作 第26届青洽会将在青海西宁举办

2025年05月19日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）“第26届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会（以下简称青洽会）将于6月25日至29日在西宁举办。”青海省人民政府副秘书长史瑞明19日在第26届青洽会新闻发布会上表示，本届青洽会采取“政府主导、市场运作”办会模式，以“推介—洽谈—签约”全链条对接为导向，推出“8+6+3”系列活动，精准匹配和对接产业供需资源。

其中，8项重点活动涵盖中国（青海）—主宾国经贸合作交流会、青洽会投资说明会暨重大合作项目签约仪式等核心议程；6场专项活动聚焦青海民营经济、特色农牧业品牌等，开展推介和集中签约；3项配套活动通过成果发布和“云上青洽会”强化线上线下协调联动。

在国际合作方面，史瑞明介绍，本届青洽会首次邀请墨西哥作为主宾国，举办主宾国经贸合作交流会，推动从商品展示向产业链合作转型。深化与“一带一路”国家合作交流，邀请主宾国高层官员、驻华使节及国际组织代表参会，吸引世界500强企业参展签约，加速外资项目落地，提升展会国际化能级。

“通过拓展国际‘朋友圈’、构建常态化招商网络，有效提升展会国际化能级，助力青海省打造内陆开放型经济新高地。”史瑞明说。

史瑞明表示，本届青洽会构建“主题策展+商业运营”双轮驱动机制，打造专业化、市场化、国际化运营体系，全面提升会展质效。高效利用新建成的青海国际会展中心，打造生态文明高地、产业“四地”、绿色算力等6大核心主题展区，系统展现青海省生态文明建设与特色产业发展成果；联动主宾国墨西哥、主宾市北京市2大特色展区，以及30余个省（区、市）、企业和省内各市州等展区，搭建起国内外技术资源对接、产业上下游衔接、产品优势互补及信息资源共享平台。设立“外贸优品中华行—青海站”商贸主题展区和“藏毯”文化特色展区，通过展销深度联动，加速绿色产业项目落地，为青海高质量发展注入新动能。

史瑞明同时表示，本届青洽会通过应用“云上青洽会”平台实现全流程数据互通，构建“线下场景体验+线上实时交易”双通道，强化展商与采购商精准对接效能。通过“直播嗨购”，打造“云端逛展、指尖互动、即时下单”沉浸式体验新消费场景，推广“青字号”品牌。

“青洽会已连续举办25届，成为青海省扩大高水平对内对外开放、深化区域交流合作的重要窗口，在融入‘一带一路’建设、促进东西部产业协同、培育绿色低碳经济新动能等方面发挥了重要作用。”史瑞明介绍，25年来，青洽会累计签约项目6211个，落实项目4648个，到位资金8469.3亿元，为青海经济社会高质量发展注入了动能。

(责编：郝帅、吕骞)
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