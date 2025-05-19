原标题：中国联通正式发布抗量子安全手机 开启量子时代安全通信新纪元

5月16日，世界电信日前夕，中国联通在北京举办专场发布会，推出抗量子安全手机，标志着通信安全领域的革新突破，开启了量子时代安全通信新纪元。

近年来，量子计算技术飞速发展，传统加密体系面临颠覆性挑战，抗量子密码算法与量子密钥安全管理已成为信息安全领域的战略方向。中国联通作为网络安全现代产业链链长，率先发布抗量子安全手机，全力筑牢网络安全坚实屏障。该产品由中国联通中讯设计院与本源量子合作，关键技术得到中国科学技术大学院士郭光灿及教授郭国平团队的支持，开创性地将抗量子密码算法与国密算法融合，取得了量子安全加密技术的革新突破，给行业发展注入了新的力量。

发布会现场汇聚的嘉宾有政府领导、高校教授、行业技术专家，与中国联通共同见证了这一重要时刻，掀起了对市场首款抗量子安全手机的关注热潮。

量子计算时代的信息安全，需要终端、密码和应用系统的全面革新。中国联通抗量子安全手机以“联通政企定制手机+抗量子密信+量子SIM卡”为核心，构建了三层防御体系；同时，在量子SIM卡内集成量子随机数芯片、在密信业务中应用抗量子密码算法与国密算法创新融合技术，形成“双重防护机制”，可抵御量子计算机的算力冲击，为行业用户带来量子计算时代开创性的移动安全通信解决方案及产品。

从发布会现场来看，此次抗量子安全手机可选多款国产旗舰机型，包括HUAWEI Mate 70系列，可实现“性能”与“安全”的“两全其美”。

中国联通抗量子安全手机支持加密音视频通话、加密即时消息、文件加密传输、群组加密通信等功能，并提供强制水印、阅后即焚、防截屏/录屏等防护手段。同时，通过在线管控策略、终端加固、行业定制等服务，满足政企行业各类场景的精细化管理需求。目前，该产品已在多行业开展试商用。需求客户可通过中国联通中讯院终端安全研发运营团队进一步咨询。

发布会现场，主办方邀请了多名行业资深专家进行专题演讲，还设置了圆桌论坛环节和现场体验环节，让大家更好地了解本次发布的产品，现场气氛热烈，受到广泛热议。

中国联通将继续探索量子技术与通信安全的深度融合，不断拓宽量子安全产品的应用场景和领域，携手产业链各方，共同迎接量子计算时代的到来。

(责编：董童、李源)

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