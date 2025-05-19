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贵州仁怀大坝镇：“两清两改两治理”让美丽乡村焕新颜

2025年05月19日10:43 | 来源：人民网
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乡村美，美在生态；家园好，好在整洁。贵州省仁怀市大坝镇坚持党建引领，立足“政府主导、干群协作、群众主体”，扎实推进“两清两改两治理”（清理残垣断壁、清理乱堆乱放，改厕、改圈，治理生活污水、治理生活垃圾）专项行动，着力补齐人居环境短板，因地制宜推进乡村环境卫生整治提升，有力有效推动宜居宜业和美乡村建设。

党员先行作表率

“扫帚一挥灰尘净，柴草归垛庭院明。”春日里，大坝镇党员干部身着红马甲，带着扫帚、铲子走进农户家中，帮助孤寡老人清扫院落、清运杂物，开展房前屋后环境卫生整治。针对杂草丛生、杂物乱堆等难点问题，大坝镇“强组兴村”工作队带领周边群众共同参与，通过以点带面、示范推进，带动群众从环境整治“旁观者”向“参与者”转变。

“看着干部们帮我们收拾院子，心里既感动又不好意思，我们还是要一起收拾呀。”村民王启乾道出了群众的心声。在党员干部的带动下，越来越多村民拿起扫帚、扛起锄头，加入到房前屋后整治中，“支部引领、党员带头、群众参与”的基层治理新格局已然形成。

全民参与树新风

为全域推进“两清两改两治理”行动，大坝镇组织召开“两清两改两治理”暨卫生家庭建设行动培训会。培训老师采用“理论宣讲+互动交流”方式，围绕如何树立文明新风，从家庭卫生、家庭文明、家风建设等方面进行详细讲解，引导群众积极参与到文明卫生家庭创建中来。

“两清两改两治理，环境好了福气多。家里干净病少生，污水不乱流，厕所要改造……”大坝镇党员干部带着宣传手册走村入户，用“污水乱排易生病”“厕所改造更卫生”等大白话讲清政策，用“身边事”说服“身边人”，让“要我清洁”逐渐变为“我要清洁”。

“以前觉得收拾院子是‘自家事’，现在知道环境好了大家都受益，门口的垃圾桶我每天都按时清理呢。”村民张元浮的转变，正是大坝镇“两清两改两治理”工作有效推进的缩影。通过“线上+线下”“说理+走心”的立体宣传，全镇群众卫生意识显著提升，文明健康的生活习惯正成为村民的自觉追求。截至目前，各村召开群众会59场，入户走访宣传350户，发放宣传资料430份，推送倡议书等22次。

标本兼治展风采

“勤扫院、勤清沟，勤理杂物勤动手；不乱倒、不乱堆，不乱搭盖不乱排……”大坝镇簸箕坝村党支部书记刘玉洪带着村民们自创的“环境卫生整治十勤十不乱”标语，已成为家家户户的“行为指南”。这条标语，既涵盖“清垃圾、清污水”的具体要求，又融入“改习惯、治乱象”的文明倡导，把“高大上”的政策目标转化为“接地气”的百姓语言。

村口的宣传墙上，“十勤十不乱”标语格外醒目，村民们纷纷说：“记不住文件要求，记住这几句话就行。”

如今的大坝镇，青砖黛瓦映着整洁庭院，潺潺流水绕过绿篱菜园，红粱拔穗节节生长，文明新风浸润每个角落。从党员干部“带头干”到群众“主动干”，从“治标”整治到“治本”立规，大坝镇用实践证明：只要干群一条心，“两清两改两治理”就能改出乡村新面貌、治出群众幸福感。

大坝镇“两清两改两治理”展现新风采，让乡村“一时美”变“长久美”，让生态宜居美丽乡村画卷在实干中越绘越精彩。（王颖）

(责编：董童、李源)
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