人民网记者 黄盛

打造世界最大化学链碳捕集装备系统、建成国内首个叶片加工无人车间及首条黑灯产线、创新国内首个绿色高效焊接数字化车间……近年来，国资央企一系列不同行业、不同层级、不同类型的重大工程品牌，持续扩大着市场影响力和竞争力。

业内人士表示，品牌是企业重要的无形资产，是体现核心竞争力的有力名片。近年来，国资央企大力实施品牌战略，提升品牌管理水平，加速品牌国际化进程，在品牌建设方面取得了积极成效。

特别是在2022年以来，国务院国资委组织实施中央企业品牌引领行动，并将其作为推动央企加快建设世界一流企业的“四个行动”之一。2024年以来，国务院国资委相关负责人在多个场合提出，提高中央企业核心竞争力，关键要在科技、效率、人才、品牌四个方面下更大功夫。其中，在加强品牌管理方面提出，要实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

国资央企接下来如何进一步提升品牌建设效能？东方电气集团董事、党组副书记张少峰表示，坚持打造以创新引领、品质可靠、高端智造、绿色低碳、诚信尽责等为核心要素的品牌价值，通过技术突破锻造核心竞争力，以严苛品质夯实市场信任，借数字转型重塑智造标杆，凭服务生态延伸价值链，用履责实践彰显央企使命，系统化构建起高端装备制造特色品牌生态。

据他介绍，东方电气发布了“6C”卓著品牌工作体系，系统阐释品牌理念、品牌架构及品牌家族，讲述“以精神力量引领品牌传承、以使命担当彰显品牌价值、以系统思维绘就品牌蓝图”的东方电气特色品牌建设之路。

随着品牌效能的提高，东方电气集团所属东方汽轮机打造出国家首批卓越级智能工厂——“清洁高效透平动力装备高度定制敏捷智能工厂”，东方电气氢能全产业链应用技术取得一系列研究成果，东方电机建成国家首批卓越级智能工厂——“基于数字孪生的清洁能源发电装备智能工厂”，实现了定制化产品的高柔性生产，推动大型离散发电装备制造业高端化、智能化、绿色化发展。

也有业内人士表示，打造世界一流品牌，是国资央企面向未来竞争的必然选择。央企可以加强顶层设计，将品牌贯穿到企业发展战略实施的各层面全过程。同时，加强市场研究，把握用户需求，不断培育对所处产业、品牌发展阶段与市场情况的预判能力，增强对市场与环境的适应性与感知力，提高品牌战略调整的前导性。

(责编：王连香、吕骞)

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