新华社成都5月19日电（记者李力可、白瑜）中国科技企业华为19日在成都正式发布两款鸿蒙电脑，这是鸿蒙操作系统首次在电脑端正式发布。鸿蒙操作系统是首个实现移动端与桌面端生态统一的中国国产操作系统。

自主可控的电脑操作系统是电子信息产业的重要底座。清华大学国情研究院副研究员杨竺松说，鸿蒙电脑的发布标志着中国在电脑操作系统领域迈出关键一步，这是中国电子信息产业的一个重大突破。

此次发布的两款鸿蒙电脑为HUAWEI MateBook Pro和HUAWEI MateBook Fold非凡大师。其中18英寸HUAWEI MateBook Fold非凡大师攻克了折叠屏设备在转轴铰链、超大屏幕、散热效率、续航平衡上的难题。

鸿蒙电脑从内核开始重构操作系统，布局专利达2700多个，通过“软件、硬件、端侧、云侧”深度整合，全面重构电脑体验，带来系统级AI能力、全场景协同能力、全方位安全能力的核心技术突破。

华为常务董事、终端BG董事长余承东在当天的发布会上说，鸿蒙电脑用户可体验多屏协同、触控交互、分屏操控等全新交互模式，软件开发者可通过鸿蒙系统性能力开放与标准化生态机制，从“兼容适配”转向“能力共创共建”，不断演进产品体验。

经过几十年发展，微软Windows和苹果macOS成为全球两大电脑操作系统。此前，中国企业曾推出国产电脑操作系统，也都基于Linux开源内核二次开发，尚未形成自主可控技术体系。

鸿蒙操作系统以“一次开发、多端部署”技术打通多终端开发体系，自2019年问世以来，已在手机、平板、智能穿戴设备、智能家居设备等领域广泛应用。据悉，鸿蒙电脑研发上市历经5年。

目前，鸿蒙电脑已实现与超1100款外设设备的互联互通，应用生态覆盖通用办公、设计创作、影音娱乐、教育游戏等场景，有超过150个专属电脑生态应用加速适配，上架融合应用数量达1000余款，预计年底将支持超2000个融合生态应用。

业内认为，鸿蒙电脑的发布，不仅是鸿蒙系统进一步在多终端落地的产品实践，也将在办公创作领域全面验证中国国产软件可持续、可信赖。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经