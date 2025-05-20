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解码快递包装如何“绿”动美丽中国

人民网记者 乔雪峰
2025年05月20日08:43 | 来源：人民网
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在如今这个“万物皆可网购”的时代，快递服务与民众生活息息相关。然而，当民众撕开层层胶带、拆开厚实的纸箱时，那些被随手丢弃的包装材料，正在成为日常生活垃圾的重要组成部分。

不过，一场绿色变革正在快递行业兴起，让这些包装材料从“环境负担”变身“环保卫士”。

在海南省居民身份证制证中心，邮政快递员用可循环快递箱封装证件，配送到相应的办证中心，与办证中心工作人员交接签收便回收可循环快递据了解，单个可循环快递箱可重复使用50次以上，单票包装成本降低30%。

海南省邮政分公司寄递事业部市场部负责人曾其琪介绍，可循环快递的循环使用大大降低了单票邮件包装成本，具有坚固、轻便等优点，同时采用卡扣、魔术贴等进行封箱，以此来替代胶带等使用。

海南省邮政管理局党组书记、局长丰圣少接受记者采访时表示，近年来，海南邮政快递业坚持绿色低碳发展路径，推进快递包装绿色化、减量化、可循环，推动快递包装绿色转型并逐步向多元减污降碳转变，努力“向绿图强”，行业绿色低碳发展取得明显成效。

在浙江大学校园里，每天有超过2万件快递包裹往来穿梭，却几乎见不到废弃纸箱堆积的场景。智能回收柜前，学生们扫描二维码便可回收纸箱，这些回收的纸箱会无偿提供给师生循环使用。寄件窗口，邮递服务站的工作人员熟练地从回收架上挑选合适纸箱，再用45毫米“瘦身胶带”进行封装。

如今，纸箱回收再利用已经成为浙江大学邮递服务站的一种常规化操作师生寄件用的纸箱，90%都来自回收利用。浙江大学后勤集团党委书记、董事长姚信表示，只有在找不到合适尺寸的回收纸箱时，会建议师生使用新纸箱。不过这些新纸箱也是“轻装快递箱”，在保证稳固性的基础上，从原来5层瓦楞纸减少到3层，平均能减少用纸20%以上。

浙江大学紫金港校区白沙邮递服务站为例每天有200多个快递包装在这里回收利用，实现了“环保实践（纸箱回收）→服务提升（免费提供旧纸箱）→再实践”的循环既环保又实惠。

浙江省邮政管理局党组书记、局长魏遵红表示，2024年，浙江省邮政快递行业共实现旧纸箱重复利用9212.91万个，同比增长12.59%。电商快件不再二次包装占比95.83%，各寄递企业采购经绿色产品认证的包装数量4.2亿个。

2025年6月1日，修订后的《快递暂行条例》将会正式施行，这标志着快递包装治理进入“强监管时代”。新条例专门增设“快递包装”一章，明确要求快递企业避免过度包装，防止污染环境；支持采用新技术、新材料、新工艺研发、生产符合绿色环保要求的快递包装推动经营快递业务的企业与商品生产企业、电子商务企业协同发展，推广商品原装直发，减少寄递环节的二次包装

“快递包装绿色治理涉及生产、使用、回收、处置等多环节和多个部门职责，全链条共同发力是实现标本兼治的关键。”国家邮政局发展研究中心产业部（环保中心）副主任朱丽接受记者采访时表示，国家邮政局近年来深入推进快递包装绿色治理，推动制定实施了快递包装的系列国家或行业标准，包括快递包装产品品类标准、操作规范类标准和绿色产品评价标准等多个方面。

国家邮政局数据显示，我国快递业迅猛发展，2024年业务量达1750亿件，已连续11年位居世界第一，人均接收快递超120件截至2024年，我国已实现快递业中转环节循环包装全覆盖，电商快件不再二次包装比例超过95%，智能装箱技术让包装耗材用量大幅减少。

在政策东风下，快递企业也在积极行动，多措并举破解包装难题。中国邮政在身份证、车牌照、中医药等寄递场景广泛应用可循环快递包装，京东、顺丰在冷链生鲜场景中探索出了可持续的循环包装应用模式，申通已在全网分拨中心广泛使用循环集装袋，韵达联合复海已跑通高端文件寄递应用循环包装全链路。

邮政业标准化技术委员会副主任委员兼秘书长潘迪表示，以新条例为核心的法律制度与标准体系链接互动、衔接配合，形成了行为模式与技术要求相结合的包装行为规范体系，必将对快递包装绿色发展发挥巨大的促进作用。

朱丽指出，《快递暂行条例》明确了快递包装绿色治理相关主体的责任，以及强制性标准实施的责任主体和监督措施，为推动快递包装全链条治理提供了更加有力的法治保障，实现法律与标准、政策协调衔接，标志着快递包装法治实施体系进一步完备，将有力促进快递包装系列标准和政策落地，引导快递包装产品、技术和模式创新，加快推进快递包装绿色转型。

快递包装的绿色转型，不仅是一场技术革命，更是一次观念革新。从循环箱的重复使用到纸箱的“瘦身”回收，从政策引导到企业实践，正在让绿色包装成为新时尚，推动快递行业在“绿色赛道”上跑出加速度，为美丽中国增添一抹动人的“快递绿”。

(责编：王连香、吕骞)
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