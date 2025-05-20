人民网记者 乔雪峰

在如今这个“万物皆可网购”的时代，快递服务与民众生活息息相关。然而，当民众撕开层层胶带、拆开厚实的纸箱时，那些被随手丢弃的包装材料，正在成为日常生活垃圾的重要组成部分。

不过，一场绿色变革正在快递行业兴起，让这些包装材料从“环境负担”变身“环保卫士”。

在海南省居民身份证制证中心，邮政快递员用可循环快递箱封装证件，配送到相应的办证中心，与办证中心工作人员交接签收后，便回收可循环快递箱。据了解，单个可循环快递箱可重复使用50次以上，单票包装成本降低30%。

据海南省邮政分公司寄递事业部市场部负责人曾其琪介绍，可循环快递箱的循环使用大大降低了单票邮件包装成本，具有坚固、轻便等优点，同时采用卡扣、魔术贴等进行封箱，以此来替代胶带等使用。

海南省邮政管理局党组书记、局长丰圣少接受记者采访时表示，近年来，海南省邮政快递业坚持绿色低碳发展路径，推进快递包装绿色化、减量化、可循环，推动快递包装绿色转型并逐步向多元减污降碳转变，努力“向绿图强”，行业绿色低碳发展取得明显成效。

在浙江大学校园里，每天有超过2万件快递包裹往来穿梭，却几乎见不到废弃纸箱堆积的场景。智能回收柜前，学生们扫描二维码便可回收纸箱，这些回收的纸箱会无偿提供给师生循环使用。在寄件窗口，邮递服务站的工作人员熟练地从回收架上挑选合适纸箱，再用45毫米“瘦身胶带”进行封装。

“如今，纸箱回收再利用已经成为浙江大学邮递服务站的一种常规化操作，师生寄件用的纸箱，90%都来自回收利用。”浙江大学后勤集团党委书记、董事长姚信表示，只有在找不到合适尺寸的回收纸箱时，才会建议师生使用新纸箱。不过这些新纸箱也是“轻装快递箱”，在保证稳固性的基础上，从原来5层瓦楞纸减少到3层，平均能减少用纸20%以上。

以浙江大学紫金港校区白沙邮递服务站为例，每天有200多个快递包装在这里回收利用，实现了“环保实践（纸箱回收）→服务提升（免费提供旧纸箱）→再实践”的循环，既环保又实惠。

浙江省邮政管理局党组书记、局长魏遵红表示，2024年，浙江省邮政快递行业共实现旧纸箱重复利用9212.91万个，同比增长12.59%。电商快件不再二次包装占比95.83%，各寄递企业采购经绿色产品认证的包装数量4.2亿个。

2025年6月1日，修订后的《快递暂行条例》将会正式施行，这标志着快递包装治理进入“强监管时代”。新条例专门增设“快递包装”一章，明确要求快递企业避免过度包装，防止污染环境；支持采用新技术、新材料、新工艺研发、生产符合绿色环保要求的快递包装，推动经营快递业务的企业与商品生产企业、电子商务企业协同发展，推广商品原装直发，减少寄递环节的二次包装。

“快递包装绿色治理涉及生产、使用、回收、处置等多环节和多个部门职责，全链条共同发力是实现标本兼治的关键。”国家邮政局发展研究中心产业部（环保中心）副主任朱丽接受记者采访时表示，国家邮政局近年来深入推进快递包装绿色治理，推动制定实施了快递包装的系列国家或行业标准，包括快递包装产品品类标准、操作规范类标准和绿色产品评价标准等多个方面。

国家邮政局数据显示，我国快递业迅猛发展，2024年业务量达1750亿件，已连续11年位居世界第一，人均接收快递超120件。截至2024年，我国已实现快递业中转环节循环包装全覆盖，电商快件不再二次包装比例超过95%，智能装箱技术让包装耗材用量大幅减少。

在政策东风下，快递企业也在积极行动，多措并举破解包装难题。中国邮政在身份证、车牌照、中医药等寄递场景广泛应用可循环快递包装，京东、顺丰在冷链生鲜场景中探索出了可持续的循环包装应用模式，申通已在全网分拨中心广泛使用循环集装袋，韵达联合复海已跑通高端文件寄递应用循环包装全链路。

邮政业标准化技术委员会副主任委员兼秘书长潘迪表示，以新条例为核心的法律制度与标准体系链接互动、衔接配合，形成了行为模式与技术要求相结合的包装行为规范体系，必将对快递包装绿色发展发挥巨大的促进作用。

朱丽指出，《快递暂行条例》明确了快递包装绿色治理相关主体的责任，以及强制性标准实施的责任主体和监督措施，为推动快递包装全链条治理提供了更加有力的法治保障，实现法律与标准、政策协调衔接，标志着快递包装法治实施体系进一步完备，将有力促进快递包装系列标准和政策落地，引导快递包装产品、技术和模式创新，加快推进快递包装绿色转型。

快递包装的绿色转型，不仅是一场技术革命，更是一次观念革新。从循环箱的重复使用到纸箱的“瘦身”回收，从政策引导到企业实践，正在让绿色包装成为新时尚，推动快递行业在“绿色赛道”上跑出加速度，为美丽中国增添一抹动人的“快递绿”。

(责编：王连香、吕骞)

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