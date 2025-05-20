原标题：我爱我家25周年：以责任为基 携手迈向“住更好”新时代

近日，国内房产经纪行业知名企业我爱我家以“住更好”为主题，正式启幕25周年庆典。二十五年深耕，我爱我家始终以责任为锚，在各个维度持续发力，为房地产行业注入创新活力与人文温度，用实践诠释着“住更好”时代下的企业担当，并引领房地产服务向更高品质迈进。

对行业：以多元举措扛起行业使命，夯实“住更好”根基

2000年5月，我爱我家全国首店在北京甜水园开业，推出门店嵌入社区的服务模式，创新性地提出“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约”“7S”门店管理体系。另外，企业在创业初期提出了“宁可少做一笔业务，决不得罪一个客户”服务理念，这也为企业诚信服务的底色打上了深深的烙印。

近年来，面对数字化浪潮，我爱我家持续以技术赋能服务，洞察消费者需求，在行业内率先开发了“双人通勤租房”“首付找房”等个性化功能，精准满足不同客户的需求。此外，我爱我家还拥有完善的培训体系，25年来累计为行业输送数十万专业经纪人，这些专业的经纪人成为推动房产经纪高质量发展的核心力量。

对客户：践行责任，守护3000万客户安居梦想

25年来，我爱我家累计服务超3000万客户和近千万业主，近几年住房总交易额累计超万亿元。从青年租房到家庭换房，从刚需住房到改善需求，我爱我家始终以专业服务兑现“每个阶段都有专业服务相伴”的承诺。

服务永无止境，为全方位筑牢“防护网”，进一步保障客户权益，我爱我家从消费者最关心的信息咨询、服务体验、权益保障三个层面切入，又提出了“如实说”“提前做”“主动赔”九字真言。“如实说”要求经纪人客观介绍真实房源，遵守价格透明原则，并通过银行存管保障客户资金安全；“提前做”要求经纪人想在先、跑在先、办在先，承诺签前查封、房屋筛查、物业欠费均可为消费者先行垫付；“主动赔”不仅包括为交易不成的消费者退佣、为换租消费者退佣、为续租消费者免佣，而且承诺当经纪人计算税费有误时补偿消费者差额。可以看出，真诚服务是我爱我家这家企业的基因。

对社会：以担当传递温暖，共建美好社会

作为行业知名企业，我爱我家始终将企业发展与社会责任紧密相连，在社区服务、乡村振兴、民生保障等方面持续发力，用行动诠释“企业公民”的责任担当。

针对新市民、新青年、应届大学生等不同群体的租住需求，我爱我家持续响应政府号召，积极参与并策划了各类贯穿全年的系列住房租赁优惠活动，包括3月开展的“春归返工季”，6月的“暑假毕业季”“租房服务进校园”，以及9月在中国国际服务贸易交易会上推出的“以旧换新”活动。这些活动均以真金白银的补贴，帮助各群体减轻租住负担，助力城市建设者扎根安居，更快地实现居住条件的改善。

我爱我家在服贸会上的展台

在乡村振兴的道路上，我爱我家搭建起城乡连接的桥梁。携手湖北红安县、麻城市，福建连城县等革命老区，打造“爱家橙意公益林”等特色项目，挖掘革命老区的特色农副产品并将其与城市社区居民的需求相结合；并利用门店扎根城市社区的优势，探索建立起链接乡村青少年与城市社区的友好之桥，获得政府、老区与社区居民的广泛认可。

在社区场景中，我爱我家是居民身边的“邻里伙伴”。北京、上海等城市门店推出“打印送到家”“宠物花草照看”“空房设施检查”等多项便民服务。同时还开展了“社区健行计划”“高考加油站”“防诈宣传课堂”等公益活动。而这份关怀不仅面向社区居民，更是延伸至户外劳动者——在各级工会的大力支持下，我爱我家已建成600多家“暖心驿站”，为快递员、外卖小哥、网约车司机、环卫工人等群体，提供“严冬可取暖、酷暑能纳凉、疲惫有歇处、口渴有水喝、急需能充电”的服务，让城市的每一处角落都洋溢着温暖。

25年责任坚守，是对“住更好”的持续作答。我爱我家相关负责人表示，站在新起点，我爱我家将继续以“行业发展引领者、客户权益守护者、社区建设同行者”为使命，融入每一次的服务创新和客户服务细节的打磨。唯有让行业更规范、客户更安心、社区更温暖，才能让“住更好”的美好向往，在更多家庭落地生根。这是我爱我家对时代的承诺，更是迈向未来的动力之源。

(责编：曹淼、李源)

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