人民网成都5月20日电 （欧阳易佳）5月19日，国际大坝委员会第93届国际研讨会正式开幕。截至5月19日，大会已吸引了来自85个国家2000余名代表参会。嘉宾们纷纷表示，中国水电已经成为在世界上展示我国科技发展水平的一张靓丽名片。

国际大坝委员会主席Michel Lino认为，自古以来，四川便凝聚着中华民族在治水领域的卓越智慧。时至今日，四川仍在中国现代坝工技术领域发挥着重要的引领作用。依托长江流域得天独厚的支流水系与丰沛的水资源禀赋，大坝工程在区域水资源调配、清洁能源开发、生态系统维系及气候变化应对等多维度实践中，均展现出不可替代的战略价值。“我们期待以此次盛会为契机，深度汲取成都这座既承载千年文脉又涌动创新活力的东道主城市之精髓，将历史智慧与现代科技有机融合，以专业担当直面行业挑战，以开放胸怀擘画发展蓝图，持续推动全球坝工技术革新，为构建人与自然和谐共生的美好世界贡献力量。”

“水库大坝不仅是人类智慧的结晶，也是人类家园的守护者，在防御水旱灾害、优化水资源配置、复苏河湖生态环境、清洁能源供给等方面发挥着不可替代的作用。”水利部副部长王宝恩表示，推进数字孪生工程建设，是实现水库大坝建设与运维现代化转型升级、有效应对极端天气事件风险挑战的科技前沿，通过数字赋能，全方位保障水库大坝安全和综合效益的持续发挥。希望与世界同行共同分享中国数字孪生水利建设理念与经验，在全球范围内凝聚数字孪生水利建设与管理共识，共同提升全球水库大坝数字化、网络化、智能化建设和运维水平。

国家能源局副局长万劲松表示，水电作为重要的清洁可再生能源，不仅提供大量的清洁电量，还具备优越的长时储存条件能力，是能源转型的重要基石。水电功能发挥与水库大坝建设密切相关，依托重大工程建设，广大水利水电行业同仁加大科技攻关创新，攻克一系列世界级难题挑战，国际大坝事业取得辉煌成就。目前中国建成投产三峡、白鹤滩、溪洛渡、乌东德等一批世界级大型水电站工程，拥有世界最高混凝土双曲拱坝锦屏一级大坝、世界最高混凝土面板堆石坝水布垭大坝等一批里程碑式的大坝，在高坝抗震设防、超深厚覆盖层地基处理、巨型地下洞室群建设等重大关键技术、前沿核心技术方面取得重大突破。

“中国是世界上面临气候变化和地理条件最复杂的国家之一。在推动中国现代化建设的过程中，要建立更加安全和生态的大坝，以及更加智能的大坝。”中国大坝工程学会理事长矫勇说，“为构建更具韧性的国家水安全保障体系，中国政府系统谋划国家水网建设战略，旨在通过全国水库与大坝的协同布局，构建现代化水利基础设施网络。以天然河流系统为水网主骨架，统筹推进防洪、供水、灌溉、发电、生态保护等多元功能整合，建立跨流域水资源精准调度与大坝智能化运维机制。通过实施流域间协同联动管理，实现水灾害防御能力、水资源保障能力与水环境承载能力的系统性提升，为国家水安全提供根本性战略支撑，助力推进新时代治水兴水的现代化进程。”

(责编：王连香、吕骞)

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