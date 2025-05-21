刘琪

原标题：满足实体经济有效融资需求 用好用足存量和增量政策

本报讯 （记者刘琪）5月20日，中国人民银行发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动一揽子货币金融政策落地见效，支持经济持续回升向好，5月19日，中国人民银行行长潘功胜主持召开金融支持实体经济座谈会并讲话。国家金融监督管理总局副局长周亮出席会议并讲话。中国人民银行副行长宣昌能、邹澜出席会议。

会议指出，4月25日中央政治局会议分析研究当前经济形势，对下一步经济工作作出重要部署。金融系统要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，抓好一揽子货币金融政策措施的落实和传导，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

会议强调，要实施好适度宽松的货币政策，满足实体经济有效融资需求，保持金融总量合理增长。加力支持科技创新、提振消费、民营小微、稳定外贸等重点领域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持实体经济质效，支持经济结构调整、转型升级和新旧动能转换。强化货币政策执行和传导，维护市场竞争公平秩序，推动金融服务实体经济和银行自身可持续发展的有机统一。有序推进人民币国际使用，提高贸易和投融资便利化水平。统筹发展和安全，坚决维护国家金融安全。

(责编：罗知之、陈键)

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