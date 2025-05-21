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三方面发力筑牢“稳股市”根基

矫 月
2025年05月21日09:06 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：三方面发力筑牢“稳股市”根基

近日，《推动公募基金高质量发展行动方案》《上市公司募集资金监管规则》《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》等一系列政策发布，对稳股市起到了积极作用。

稳定的股市是经济增长的重要支撑。股市作为经济的“晴雨表”，其走势反映了市场对经济发展的预期。此前，多个重要会议均明确将“稳住楼市股市”作为重要任务，这凸显了股市在经济体系中的重要地位，也彰显了国家稳定股市的坚定决心。

为了进一步筑牢稳股市根基，激发市场活力，笔者认为，宜从三方面发力。

其一，在投资端，增强投资者信心是稳股市的关键。现阶段，上市公司违规行为仍时有发生，影响了投资者信心。

为了增强投资者信心，中国证监会出台一揽子政策支持稳市场、稳预期，进一步加强了对投资者权益的保护，增强了投资者信心，助推资本市场高质量发展。

其二，在公司端，提升上市公司质量，激发A股市场活力。上市公司作为资本市场的基石，其质量直接决定股市的投资价值。

提高上市公司质量，需政策持续护航，增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，支持并鼓励更多优质科技企业通过发行上市、并购重组做优做强，为股市注入新鲜“血液”。

当前，并购重组市场已成为A股公司转型升级的重要阵地。5月16日，中国证监会发布了修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》。该政策不仅推动科技创新企业加快进入资本市场，还有助于大型企业加快产业整合速度，提高竞争力。

其三，在政策端，严监管是稳股市、维护市场活力的必要措施。

《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》提出，依法打击编传虚假信息、“维权黑产”、发行上市环节不正当竞争等干扰市场正常运行、扰乱资本市场秩序的违法行为，形成风清气正的市场生态。

笔者认为，一个稳定、健康的股市能够引导更多的资金流向优质企业和新兴产业，推动产业结构调整和升级，为经济的可持续发展注入新动力。

稳股市是一项系统工程，需要政府、监管部门、上市公司和投资者等各方共同努力。只有筑牢稳股市的根基，持续输入新鲜“血液”，不断提高上市公司质量，进一步激发A股市场活力，才能实现股市的长期稳定健康发展，为经济发展作出更大贡献。

(责编：罗知之、陈键)
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