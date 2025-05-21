张芗逸

原标题：用地、财政、金融齐发力 城市更新迎来系统性支持

中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》），对于持续推进城市更新行动作出了系统全面的部署。

5月20日，住房和城乡建设部副部长秦海翔在国新办举行的新闻发布会上表示，《意见》是党中央、国务院对城市更新工作作出的全面部署，是指导实施城市更新行动的纲领性文件。住房和城乡建设部将充分发挥牵头部门作用，与有关部门一道共同抓好贯彻落实。同时，各地要因地制宜进行探索创新，有力有序有效实施城市更新行动，推动党中央、国务院决策部署落地见效。

据介绍，《意见》围绕促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市，部署了8个方面主要任务，具有系统性强、为民务实、精准施策的特点。

在支撑保障方面，《意见》围绕破解城市更新工作的难点问题，提出6方面举措，包括建立健全城市更新实施机制，完善用地政策，建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全多元化投融资方式，建立城市更新可持续模式，健全法规标准等。

“城市更新主体多元、诉求多样，需要建立健全适应城市更新的实施机制。”秦海翔称，具体而言，一是抓体检，建立城市体检与城市更新一体化的推进机制；二是抓规划，建立专项规划、片区策划、项目实施方案的规划实施体系；三是抓落实，建立城市更新政策协同机制。

发布会上，各部门有关负责人还介绍了在用地、财税、金融等方面的一系列城市更新支持政策。

自然资源部总规划师张兵表示，自然资源部正在通过搭建交流平台、加大宣传力度等方式，总结推广正在开展的43个低效用地再开发试点城市经验，进一步完善规划管控、用途管制、土地储备、土地供应、不动产登记等全链条的政策机制，出台更多实用有效的用地政策，来助力城市更新行动。

城市更新需要大量资金资源要素的投入。据财政部经济建设司司长郭方明介绍，中央财政立足于“三个聚焦”来支持这项工作，即聚焦探索新模式，支持实施城市更新行动；聚焦城市更新重点任务，强化财政政策和资金保障；聚焦财政金融政策协同，推动健全多元化投融资机制。

“在加大资金投入的同时，我们积极落实好税费优惠政策，如企业所得税‘三免三减半’，城镇土地使用税、城市基础设施配套费、教育费附加减免等。下一步，我们将继续通过这些渠道持续发力。”郭方明表示，财政部还将扩大地方政府专项债投向领域和用作项目资本金范围，加大对城市更新相关项目的支持。发挥政策性金融的撬动作用，鼓励政策性银行在风险可控、财务可持续的前提下，对符合条件的城市更新项目提供支持。

国家发展和改革委员会固定资产投资司负责人赵成峰表示，下一步，国家发展和改革委员会将按照党中央决策部署，结合职责分工，持续推进城市更新各项工作，继续统筹用好相关渠道投资，进一步加大对城市更新项目的支持力度；同时，围绕创新投融资模式、健全运营维护体制，完善价格收费机制等方面，积极推进城市更新行动“软建设”。具体而言，一是稳步有序推进城市更新重点工程实施；二是持续加大中央投资支持力度；三是积极推进投融资模式创新。

在金融支持方面，国家金融监督管理总局统计与风险监测司司长廖媛媛称，下一步，国家金融监督管理总局将认真贯彻落实《意见》要求，指导金融机构深入理解城市更新行动的内在逻辑，准确把握新特点新要求，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，积极为城市更新行动提供丰富多样、量身定做的金融产品和金融服务，满足不同主体、不同项目、不同阶段、不同环节的金融需求。

“按照统一部署，国家金融监督管理总局也将研究出台专门的城市更新项目贷款管理办法，明确贷款条件标准，满足城市更新行动金融需求，提高金融服务的及时性和有效性。”廖媛媛表示。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经