刘 琪

5月20日，国有大型商业银行和部分股份制银行同步下调存款挂牌利率。同日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，5月20日1年期LPR（贷款市场报价利率）为3%，5年期以上LPR为3.5%。两个品种LPR均较前值下调10个基点。在业界看来，此次调整符合市场预期，既优化了银行负债端成本，缓解其净息差压力，又降低了实体经济融资成本，有利于引导金融进一步支持实体经济，并提振市场信心。今日本报就此话题展开采访，以飨读者。

原标题：5月份LPR下调10个基点 年内仍有下行空间

贷款市场报价利率（LPR）迎来年内首降。5月20日，中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，5月20日1年期LPR为3%，5年期以上LPR为3.5%。两个品种LPR均较前值下调10个基点。

此次LPR下调在市场的预期之中。央行行长潘功胜5月7日在国新办举行的新闻发布会上宣布下调政策利率0.1个百分点时就提到，“预计将带动LPR同步下行约0.1个百分点。”

展望后期，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前外部环境仍面临很大不确定性，国内稳增长政策还不能松劲。预计下半年央行还会继续实施降息，这意味着年内两个期限品种的LPR还有下行空间。

LPR下调符合市场预期

目前，7天期逆回购利率作为主要的政策利率，已成为LPR新的“定价锚”。央行近期下调政策利率0.1个百分点，即7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4%，由此本月LPR下调10个基点可谓“顺理成章”。

在王青看来，下调政策利率并引导LPR下行，将带动企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，这是现阶段扩投资、促消费的一个重要发力点，也有助于缓解计入物价因素后，当前企业和居民实际贷款利率偏高现象，激发企业和居民内生融资需求。

银行负债成本的改善也为LPR的下调创造了空间。民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，去年的两次存款挂牌利率下调、叫停“手工补息”以及同业活期存款利率管控，使得银行负债成本管控持续显效，部分对冲了资产端收益率下行压力。

同时，5月15日，0.5个百分点的降准正式落地，向市场提供长期流动性约1万亿元。通过降准可以优化央行向银行体系提供流动性的结构，降低银行负债成本，增强银行负债的稳定性。

值得一提的是，5月20日，新一轮存款利率下调开启。从国有大行来看，活期存款利率下调5个基点；定期整存整取三个月期、半年期、一年期、二年期利率均下调15个基点，三年期和五年期利率均下调25个基点；7天期通知存款利率下调15个基点。

王青认为，此次国有大行下调存款利率并带动其他商业银行跟进调整后，将带动整体存款利率下调0.11个百分点至0.13个百分点左右，基本能够覆盖本次LPR下调带动各类贷款利率下行对银行资产端收益的影响，稳定银行净息差。

进一步降低购房成本

5年期以上LPR与购房成本息息相关。此次5年期以上LPR下调10个基点，无疑将引导各地房贷利率进一步下行，继续降低购房者的置业成本。

以北京为例，中指研究院数据显示，此前执行首套、二套房贷利率分别为3.15%（LPR-45个基点）、3.35%（五环外，LPR-25个基点）/3.55%（五环内，LPR-5个基点）；此次调降后，北京首套、二套房贷利率有望分别调整为3.05%（LPR-45个基点）、3.25%（五环外，LPR-25个基点）/3.45%（五环内，LPR-5个基点），其中，首套以及五环外二套房贷利率均降至历史最低水平。

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，本次LPR下调也将带动存量房贷利率下调，在房贷利率重定价日后，存量房贷利率可跟随下调，降低已购房居民还贷压力。

除了此次5年期以上LPR下调外，在5月7日央行宣布的一揽子金融政策中还包括降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。其中，五年期以上的首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整，预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元，有利于支持居民家庭的刚性住房需求，有助于房地产市场止跌企稳。

陈文静表示：“整体来看，近日住房公积金贷款利率下降以及本次5年期以上LPR的调降，将进一步降低购房者的购房成本，支持居民住房需求释放，对巩固房地产市场稳定态势将发挥积极作用。”

(责编：罗知之、陈键)

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