原标题：券商资管业务加速转型 “公募+私募”协同发展

管理规模逼近10万亿元的券商资管业务正经历重塑，行业竞争加剧。在券商转型进程中，提升主动管理能力、应对大集合产品（运作模式参照公募基金）到期潮、获取公募基金牌照成为“必答题”。

目前，部分券商资管凭借“公募+私募”双牌照优势，加速业务布局和规模扩张。然而，仍有不少券商由于尚未取得公募基金牌照，在大集合产品到期时面临诸多限制。近期，多家券商或资管子公司从“被动整改”转向“主动协同”，计划将旗下大集合产品管理人变更为公司旗下或同一股东旗下的公募基金公司。

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示：“总体来看，券商或资管子公司选择股东关联的基金公司作为大集合产品的新管理人，兼顾了市场稳定、资源整合、产品升级和操作便利性，是可行性较高的整改方案。”

大集合产品面临抉择

在资管行业竞争白热化的当下，向公募渗透已成为券商资管实现做优做强、打造差异化竞争优势的必由之路，公募业务对券商资管的战略价值已不言而喻。Wind资讯数据显示，大集合产品数量共计167只，截至一季度末合计管理规模达3570.32亿元。其中，债券型基金共75只、股票型及混合型基金共49只、货币型基金共34只。然而，全行业仅有15家券商或资管子公司持有公募基金牌照，众多券商或资管子公司因牌照缺失，不得不在大集合产品到期时，在延期、清盘、变更产品管理人等方式中选择其一。

近期，券商大集合产品到期困境愈发凸显，相较于延期及清盘，不少公司转向“主动协同”，选择将产品的管理人变更为同一股东旗下的公募基金公司。以中信证券资管为例，近期，中信证券资管拟召开持有人大会，审议将公司旗下“中信证券卓越成长两年持有混合型集合资产管理计划”等17只大集合产品变更管理人为华夏基金（中信证券持股62.2%）、变更注册为公募基金相关事项。除中信证券资管外，5月19日，国元证券也发布公告称，拟将“国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划”的产品管理人变更为其参股的公募基金公司长盛基金。5月12日，东海证券发布公告称，当日起，“东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划”的产品管理人由东海证券变更为东海基金。

“在券商公募大集合产品整改过程中，相较于清盘或延期的方案，将管理人变更为同属一个股东体系的基金公司具有多重优势。”刘有华对记者表示，一是管理人变更能够最大程度保持产品的存续运作，避免清盘带来的规模流失或延期可能引发的投资者疑虑，从而稳定市场份额，维护客户信任。二是券商与基金公司之间可在投研、风控、渠道等方面实现资源互通，发挥协同效应，强化市场竞争力。三是相较于清盘或延期，同一体系内的管理人变更路径更为清晰，落地效率更高，更易实现平稳过渡。

获取公募牌照是关键

“在券商资管业务发展布局中，获取公募业务牌照能够拓宽券商的客户覆盖面，推动券商的公募、私募资管业务形成有效的协同互补，实现全方位的资产管理和财富管理服务。”天相投顾基金评价中心相关人士向《证券日报》记者表示，公募基金牌照在券商资管业务转型过程中也将起到关键作用，能够助力券商有效解决大集合产品改造问题。整体而言，获得公募基金牌照能够推动券商的资管产品结构进一步多元化，增强券商资管业务的市场竞争力。

近年来，券商持续优化资管业务结构，提升主动管理能力，资管规模止跌回升，主动管理产品规模也在不断扩大。截至2024年末，证券行业资产管理业务总规模为9.7万亿元，较上年同期增长5.7%，其中，以公募基金和集合资管为代表的主动管理产品规模合计4.3万亿元，占比约44%，连续三年高于定向资管产品规模占比。

然而，券商资管业务的竞争格局仍呈现分化趋势。从上市券商资管业务手续费净收入来看，2024年，42家上市券商资管业务手续费净收入合计为440.92亿元，同比下降0.35%。今年一季度，42家上市券商资管业务手续费净收入合计为101.31亿元，同比下降3.32%。不过，也有多家券商表现出色，东吴证券、国联民生等13家券商2024年和2025年一季度的资管业务收入均实现同比增长。

在去年私募资管规模企稳回升后，今年一季度末，券商私募资管规模再度压降至5.32万亿元，较去年7月份的2024年最高值5.85万亿元减少了5309.62亿元。其中，以主动能力为代表的私募集合资管计划规模为2.82万亿元，单一资产管理计划规模为2.5万亿元。鉴于私募资管业务天然存在客户门槛高、规模扩张天花板显著等特点，券商纷纷推进公募化转型，通过申请公募业务牌照、申请设立专业的资管子公司等方式，积极布局公募赛道，“公募+私募”双轮驱动已成为券商资管决胜的关键。

截至一季度末，有4家券商及资管子公司公募基金管理规模在1000亿元以上，呈现出“梯队化领跑”的竞争格局。其中，东方红资产管理（东方证券的资管子公司）公募基金管理规模为1585.59亿元，位居第一；华泰资管紧随其后，公募基金管理规模为1365.62亿元；中银证券、财通资管公募基金管理规模分别为1313.9亿元、1056.83亿元。目前，广发资管、光证资管、国金资管、国证资管（原名安信资管）正在申请公募基金牌照。

当下，不少券商资管公司正凭借双牌照优势加速推进业务规模扩张。从已拥有公募基金牌照十年的财通资管的发展战略来看，公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“在公募业务领域，公司以客户需求为出发点，持续优化产品结构，着力打造定位清晰、投资风格稳定的多元化产品矩阵；同时，注重客户陪伴与服务，努力提升公募投资者的投资体验和获得感。在私募业务领域，公司在强化传统固收优势的基础上，同步推进多策略产品开发，并不断拓展ABS（资产支持证券）等投融联动业务以及资本市场创新类业务；同时基于机构等客户的个性化需求，提供定制化的资产管理解决方案。”

长远来看，券商面临与银行、公募基金、保险公司等其他金融机构同场较量的局面，主动管理转型之路依旧漫长且充满挑战，券商资管需进一步锤炼并塑造自身的核心竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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