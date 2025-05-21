打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

最新观测数据揭示银河系古老天体“秘密”

2025年05月21日09:11 | 来源：科技日报
小字号

原标题：最新观测数据揭示银河系古老天体“秘密”

科技日报贵阳5月20日电 （记者何星辉）近日，清华大学李菂团队联合意大利、澳大利亚、德国等多国天文学家，综合“中国天眼”FAST和南非MeerKAT阵列望远镜的优势，对银河系球状星团进行了高精度的脉冲星偏振普查。研究首次结合了两台望远镜的脉冲星观测数据，提供了迄今为止最全的球状星团磁场梯度和电离气体上限的测量，为理解星团演化和银河系磁场提供了新的视角。相关成果5月20日以封面文章形式刊发于《科学通报》。

球状星团是银河系中最古老的天体之一，通常由数百万颗恒星构成，包括脉冲中子星。高度磁化的脉冲星以极高的精度发出规律的电磁脉冲信号。这些信号穿越广袤的星际空间到达地球，携带了星际物质和磁场的宝贵信息。研究团队利用上述两台世界领先的射电望远镜，观测了8个球状星团中43颗脉冲星，并测得它们的偏振旋转量。这项成果让全球相关样本数量翻倍，也绘制出更清晰的银河磁场图谱。

研究发现，除了47 Tucanae之外，其他球状星团中没有可探测的电离气体，异常“干净”。这一发现与理论模型预测的球状星团内部应存在大量气体的情况相矛盾，揭示了球状星团内部可能存在有效的气体清除机制，如来自白矮星和年轻恒星的强烈辐射风。“我们原以为球状星团应该充满气体，却发现它们已达无尘之境。”论文第一作者，中国科学院国家天文台、澳大利亚斯威本科技大学张蕾博士说：“这迫使我们重新思考星团演化理论。”

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话
　　人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部新闻发言人21日就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话。 发言人表示，中方注意到，美国商务部近日发布指南，以所谓推定违反美出口管制为由，企图在全球禁用中国先进计算芯片，包括特定的华为昇腾芯片。…
八组数据速览我国城市更新成效
　　当前，我国城市发展从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期，人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”。近年来，各地因地制宜探索创新，推动城市的综合承载能力稳步提升，人居环境持续改善，城市发展质量和人民生活水平显著提高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部