吴叶凡

原标题：陪伴机器人托起幸福“夕阳红”

在北京市朝阳区68岁退休教师刘阿姨家中，机器人小丽一天的日程排得满满当当：准时叫刘阿姨起床；为洗漱的刘阿姨播报新闻、天气；播放八段锦视频，陪她一起健身……这个约一米高的小机器人为刘阿姨的退休生活增添了活力。

小丽是一款服务老人的陪伴机器人。近年来，随着人工智能、物联网等技术的不断升级，市面上出现了许多服务老人、儿童的陪伴机器人。它们为用户提供情感陪伴，也具备一些基本的照料、看护功能。

“很多人简单地把陪伴机器人理解为‘扫地机加大屏’，实则不然，AI技术在具体行业中的落地并不简单。”森丽康科技（北京）有限公司副总经理高雅近日接受采访时告诉科技日报记者，陪伴机器人需要在细化、真实的场景中，做好内容交互，让用户得到日常化的支持与陪伴。

以养老陪伴机器人为例，主动交互是它最大的特点。高雅介绍，陪伴机器人具备精准的人脸跟踪识别能力和声源定位功能，无论从哪个方向呼唤，它都能“寻声定位”，来到用户身边，主动与用户交流。

“例如，机器人可以通过预先设置的提醒，准时来到老人身边，提醒老人服药、关窗、聚会等。”高雅补充说，为了优化交互体验，机器人小丽综合搭载了多个大模型，包括DeepSeek、豆包、讯飞星火等，充分发挥各家之长。

主动交互不仅给老人带来方便，也让儿女安心。高雅分享了她的亲身经历：“我家老人经常不接电话，哪怕手机就在身边，也习惯性忽视，这种时候我就特别着急。”陪伴机器人“到岗”后，高雅只需要给机器人打电话，它就能自动巡航找到老人，识别面孔无误后接听电话，这让高雅放心了许多。

也有人选择为父母在家中安装摄像头，但相比之下，陪伴机器人能够让老人“更自在”。陪伴机器人在老人不需要时，会回到充电处，给予老人充分空间。

除了生活小管家，陪伴机器人还能担任安全小卫士，例如当老人在家中发生摔倒等意外时，机器人可通过图像智能识别功能，向亲属发出提醒，为老人的安全上一道保险。

在养老院、养老社区，陪伴机器人还可以扮演护工助手的角色。它可以做一些力所能及的事情，比如提醒老人吃药，为工作人员减负。

“我们跑了30多家养老院，希望摸清老人的真实需求。”高雅认为，陪伴机器人的落地与升级，是用户与企业共研、共创的过程，“通过不断发掘老人生活的痛点，机器人融入程度也会不断加深。”高雅希望，未来小丽机器人能够作为家庭的一员，成为连接亲朋、温暖全家的桥梁与纽带。

当前，我国人口老龄化程度持续加深，需要大力培育发展养老产业，优化基本养老服务供给。“随着技术的不断成熟，陪伴机器人将会成为解决养老问题的智慧方案之一，人们对它的接受度也将不断提升，促进产业进一步发展。”中关村思德智能健康养老产业联盟理事长田兰宁说。

(责编：罗知之、陈键)

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