人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）5月21日上午，国新办举行新闻发布会，介绍第四届中国—非洲经贸博览会及中非经贸合作有关情况。

商务部部长助理唐文弘介绍，第四届中国—非洲经贸博览会将于6月12日到15日在湖南长沙举办，主题是“中非共行动 逐梦现代化”，由湖南省人民政府和商务部共同举办。这是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。

唐文弘表示，近年来，在中非双方元首的战略引领下，中非经贸合作不断取得新进展。

第一个特点是贸易规模稳步增长。2024年，中非贸易额达到了2956亿美元，同比增长了4.8%，连续第4年创历史新高。中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。其中，中国自非洲进口1168亿美元，增长6.9%，对非洲出口1788亿美元，增长3.5%。中国超大规模市场优势为非洲商品提供了广阔的机遇。以碧根果为例，南非每年生产的碧根果90%出口到中国，中国市场已带动南非成为世界上第三大碧根果生产国。

第二个特点是投资动能不断积聚。近年来，中国企业加大对非洲各类经贸园区的建设和投资，推动中非产业链合作，为当地税收、就业、出口创汇作出重要贡献。比如说，在埃及，中国企业建设的苏伊士经贸合作区，形成纺织、玻璃、建材、家电等产业集群，成为助力非洲工业化的一个成功案例。在坦桑尼亚，中国企业建设的东非商贸物流产业园，已吸引了430多家中小企业入驻，待全面投入运营后，预计将为当地创造超过2万个就业岗位。在赞比亚，中国企业建设的赞中经贸合作区正在打造铜矿开采、冶炼、加工全产业链，助力非洲提升矿产品附加值。

第三个特点是新兴领域合作持续深化。数字经济方面，中国企业已经为非洲建设多个大型数据中心，提供云计算服务，5G技术在非洲矿山开采、城市管理中得到了广泛应用。绿色发展方面，中非合作建设的光伏电站装机容量累计超过1.5吉瓦，可满足非洲上百万家庭用电需求。金融合作方面，埃及、非洲进出口银行分别于2023年、2025年成功在中国发行人民币“熊猫债”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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