原标题：金融活水润巴渝：中国人寿寿险公司创新服务助力乡村振兴纪实

晨雾还未散尽，大巴山的褶皱里已传来锄头破土的声响。在巫溪县天元乡新田村的田地里，村民们直起腰擦了把汗，望着远处驻村书记崔廷俊带领技术人员观察水培辣椒苗的身影，黝黑的脸上泛起笑意。这种充满生机的场景，正是中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）深耕乡村振兴的生动注脚。

自2021年以来，这家金融央企通过“保障+产业+治理”的三维赋能模式，让保险的种子在巴渝大地上茁壮成长，2024年累计为超186万涉农群体提供超万亿保障，在重庆38个区县培育出20个特色产业示范村，用金融画笔勾勒出乡村振兴的时代图景。

农民有保障 以保险之力筑牢民生底线

“以前生病住院，心里总是慌得很，怕没钱治。多亏了中国人寿的保险，心里踏实多了。”在城口县东安镇鲜花村，杨厚刚坐在自家院子里，望着远处的青山，脸上露出了久违的笑容。杨厚刚没有子女，家庭生活困难，去年8月他因病住院，面对5万元的医疗费用，一度陷入绝望。然而，中国人寿为他办理的特困人员保险以及惠民济困保，让他重新看到了生活的希望。

杨厚刚的病情牵动着村里父老乡亲们的心。城口县民政局及时给予民政救助，村民们也自发组织募捐，再加上他平时打散工攒下的养老钱，治疗费用仍有2万余元的缺口。就在杨厚刚一筹莫展时，中国人寿寿险城口县支公司政保服务专员得知了他的情况，主动上门为他办理理赔手续。当2.69万元的理赔款到账时，杨厚刚一颗悬着的心总算是放了下来。

如何有效防范因病返贫风险，是乡村振兴推进过程中面临的一大挑战。中国人寿寿险重庆市分公司坚持“保险姓保”，充分发挥主业优势，不断完善农村保险保障体系，积极助力守牢农村人口不发生规模性返贫致贫的底线。在“政策性保险+商业保险”相互融合的框架下，2024年，重庆市分公司涉农保险承保186.58万人，提供人身保险保障超1万亿元。

今年3月，国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，提升乡村振兴金融服务水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。

通过增加普惠产品服务供给、优化理赔服务举措、配备服务专员，中国人寿寿险重庆市分公司创新推出乡村振兴保项目，为满足民政救助、残疾人、外出务工人员、驻村工作队员、公益性岗位人员等特定群体需求，提供多元化的普惠保险保障与便捷服务。2024年，“乡村振兴保”项目为106.79万人次撑起“保护伞”，累计赔款4083.48万元。承保全市7个区县民政惠民济困保业务，惠及19.12万人，赔付1852.35万元，有效化解返贫风险。

农业有特色 以产业之兴拓宽致富道路

田间地头春耕忙，特色产业发展好。

时下的新田村，处处是一派忙碌的景象。在230亩的元胡种植地里，村民们正麻利地进行杂草清理、叶面肥施工作。在另一处育苗大棚里，种植专家、驻村第一书记正在为辣椒育苗进行最后的管护。

村民王基民蹲在地垄边，看着水培的辣椒苗，笑着说：“崔书记，这苗子长势不错。等到六月，我们种下200亩辣椒苗，怕是要红遍半边山喽。”

“这就是科学培育种植嘛！”中国人寿寿险巫溪县支公司派驻新田村驻村第一书记崔廷俊蹲下身，看着辣椒苗，“等六月份元胡收成了，就可以种辣椒，这样的轮作，让每块地都派上最大用场。”

村民余祖学说道：“去年我们村辣椒卖了70万，今年新增50亩，咱村这产业，跟秧苗似的，节节高！”

如今的新田村，通过土地流转、多元高山蔬菜种植、订单农业，不仅让土地焕发了生机，还实现了村集体经济和农民收入双增长，走出特色乡村振兴路。

产业兴旺是乡村振兴的重要基础，2025年中央一号文件提出，要着力壮大县域富民产业。

基于一方水土，发展县域特色产业。搞好家门口的经营，拓宽村民增收渠道。近年来，中国人寿寿险重庆市分公司持续选派22名驻村第一书记和工作队员扎根在20个帮扶村，以“一村一策”的精准帮扶，蹚出一条“产业强村”的发展之路。在中国人寿寿险重庆市分公司帮扶的城口县祝乐村，春茶成为当地乡村振兴的金叶子；在秀山县龙凤坝镇葛麻村，金银花、白术、黄精、地胆的多元种植，让全村产业增收率大幅提升；在巫山县福田镇胡家村，牛心甘蓝种植保障了当地“菜篮子”；在梁平区和林镇茂林村发展高粱、榨菜轮作，让土地高效利用。产业增收激发了村民干事的激情，让村民看到了发展的希望。

农村有活力 以治理之智焕发乡村新颜

农村要发展，农民要致富，关键靠支部。

在巫山县福田镇胡家村、开州区谭家镇撕栗村，光伏电站的修建，源源不断地将阳光转化为乡村振兴的绿色动能。

“去年，在镇党委、政府的支持下，我们村有了这光伏电站。别小看这个电站，这可是我们村集体的阳光存折，一年可为村集体经济创造6万至10万元的收入。”中国人寿寿险巫山县支公司派驻福田镇胡家村驻村第一书记王开奎说道。

中国人寿寿险重庆开州区支公司派驻谭家镇撕栗村驻村工作队员姚芙蓉算了笔账，去年光伏电站为全村带来6.6万余元，让家家户户领到了“生态红利”。

为保障光伏电站安全高效运行，胡家村党支部、撕栗村党支部还完善相应的管理机制。胡家村通过公益性岗位人员对电站进行专人管护，撕栗村党员干部带头定期对光伏组件、变压器等设备进行全面细致的检查维护。拥抱阳光不仅是村民们对美好生活的向往，也成了村里致富的源泉。

建设宜居宜业和美乡村，持续改善农村民生，是推进乡村全面振兴的应有之义。

“巴渝和美乡村”“和美院落”创建工作在城口县祝乐村如火如荼地开展。祝乐村3个院落、11户农家率先成为城口县人居环境综合整治提升的示范点。

中国人寿寿险城口县支公司派驻祝乐村的驻村第一书记杨超说，这得益于“支部—网格—院落”三级组织体系的构建。基层党支部充分发挥引领作用，将党的声音传递到每一个网格、每一个院落，凝聚起基层治理的强大合力。院落作为基层治理的最小单元，通过村民的自我管理、自我服务，实现了“院落微治理”的精细化。

“今年开春，有了花卉点缀，我们村更好看了。”祝乐村的村民包安林说道，现在家家户户都知道，做好“五清理一清洁”，家里的每一寸地就能维持整洁之美。

修订村规民约、制定院规民约涵盖了祝乐村治理的方方面面，新时代文明实践积分制度的修改完善，更是激发了村民参与乡村治理的积极性与主动性。杨超说：“小积分撬动乡村文明。村民用志愿服务、环保行动攒积分，换的不仅是奖品，更是共建家园的荣誉感。”

如今的巴渝乡村，正以崭新的姿态迈向更加美好的明天。从困难群众舒展的眉宇到新田村辣椒产业的红火图景，从光伏电站的绿色能源到祝乐村积分制掀起的文明新风，中国人寿寿险重庆市分公司以“三维赋能”模式谱写的乡村振兴协奏曲，已然在巴渝大地奏响新时代强音。

站在全面推进乡村振兴的历史节点，中国人寿寿险公司将持续深化金融供给侧改革，以金融“五篇大文章”为指引，将保险的保障网织得更密、产业的金链条铸得更牢、治理的智慧芯嵌得更深，让金融活水不仅滋养田野阡陌，更灌溉出农业农村现代化的参天大树，在服务国家战略的壮阔征程中彰显央企担当，为谱写中国式现代化乡村篇章贡献国寿智慧与力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经