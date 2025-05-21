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“智远·光启”2025数字科技大会在横琴召开

2025年05月21日11:19 | 来源：中国科技网
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原标题：“智远·光启”2025数字科技大会在横琴召开

“智远·光启”2025数字科技大会近日在横琴粤澳深度合作区召开。大会以“AI驱动 智启未来”为主题，致力于打造数字科技领域的行业协作与创新生态，研讨推进人工智能等前沿技术的突破与应用，推动数字科技与产业创新的深度融合，助力数字经济高质量发展。

中国电子学会理事会党委书记、工业和信息化部原党组成员、总工程师张峰表示，当前全球正经历以人工智能为核心的新一轮科技革命和产业变革。我国人工智能技术应用已覆盖智能制造、智慧医疗、智能交通等关键领域，成为培育新质生产力的重要引擎。希望以本次大会为契机，凝共识、促合作，为数字经济高质量发展作出新的更大贡献。

广东省委横琴工委委员、横琴粤澳深度合作区执行委员会副主任李翀表示，合作区始终将新质生产力作为谋篇布局高质量发展的“金钥匙”，持续发挥“澳门+横琴”独特优势，聚焦推动未来科技产业创新，数字技术、人工智能产业已初具规模。合作区将坚持“引进+培养”两手抓，加快构建“澳门研发+横琴转化”新模式，大力促进跨学科研究和产学研用深度合作，努力将横琴打造为数字经济与智能科技融合的创新高地。

中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅表示，当前人工智能已成为引领全球科技发展的战略核心，其发展水平关乎国家核心竞争力和国际话语权。中国电子信息行业联合会将聚焦电子信息前沿趋势，充分发挥桥梁纽带作用，积极推动人工智能技术在重点领域的规模化应用，以创新驱动产业升级，以协同促进创新发展。

会议期间，华为、腾讯、京东、百度、远光软件、朗坤、达梦、中创软件、飞腾、统信、麒麟软件等企业代表，共同发起共建数字科技生态倡议，呼吁业界深化技术共研、推动场景共创、促进生态共赢。

大会现场进行了创新成果展示，聚焦国产技术突破性进展和AI与实体经济深度融合的实践路径，集中呈现来自大型集团、医疗卫生单位、科技企业的典型创新成果和场景化解决方案，为企业数字化转型、世界一流财务体系建设、医院智慧运营管理等提供了可复制、可借鉴的最佳实践与案例。

大会由横琴粤澳深度合作区执行委员会指导，中国电子信息行业联合会主办，中国管理科学学会、中国总会计师协会信息化分会、广东省卫生经济学会、深圳市卫生经济学会、山东省卫生经济协会、珠海市新一代信息技术与人工智能协会协办，远光软件股份有限公司承办。（记者 龙跃梅）

(责编：曹淼、李源)
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