打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

神舟二十号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动

2025年05月21日12:02 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月21日电（李国利、李陈虎）记者21日从中国载人航天工程办公室获悉，神舟二十号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动。

自4月25日顺利进驻空间站组合体以来，神舟二十号航天员乘组先后完成了与神舟十九号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、节点舱径向舱门防护装置在轨安装、站内环境监测与设备检查维护、舱外航天服巡检测试、物资清点等工作，开展了医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务稳步推进。

目前，空间站组合体运行稳定，神舟二十号航天员乘组状态良好，将于近日择机实施第一次出舱活动。

(责编：杨光宇、常雪梅)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第四届中国—非洲经贸博览会将于6月12日到15日在湖南长沙举办
　　人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）5月21日上午，国新办举行新闻发布会，介绍第四届中国—非洲经贸博览会及中非经贸合作有关情况。 商务部部长助理唐文弘介绍，第四届中国—非洲经贸博览会将于6月12日到15日在湖南长沙举办，主题是“中非共行动 逐梦现代化”，由湖南省人民政府和商务部共同举办。…
国家发展改革委：加快推出推动高质量发展若干举措
　　人民网北京5月21日电 （记者许维娜）近段时间，外部环境复杂多变，这对中国经济有何影响？宏观政策成效如何？后续又会出台哪些支持政策？5月20日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超对当前经济热点问题进行了深入解读。 “昨日，国家统计局发布4月份中国经济数据。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部