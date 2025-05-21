神舟二十号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动
2025年05月21日12:02 | 来源：新华网
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新华社北京5月21日电（李国利、李陈虎）记者21日从中国载人航天工程办公室获悉，神舟二十号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动。
自4月25日顺利进驻空间站组合体以来，神舟二十号航天员乘组先后完成了与神舟十九号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、节点舱径向舱门防护装置在轨安装、站内环境监测与设备检查维护、舱外航天服巡检测试、物资清点等工作，开展了医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务稳步推进。
目前，空间站组合体运行稳定，神舟二十号航天员乘组状态良好，将于近日择机实施第一次出舱活动。
(责编：杨光宇、常雪梅)
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