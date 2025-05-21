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水利部：“龙舟水”期间珠江流域降雨接近常年或略偏多

2025年05月21日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）据水利部信息中心会同水利部珠江水利委员会、广东、广西等水文部门的研判，“龙舟水”期间副热带高压面积略偏大、强度略偏强，南海夏季风暴发略偏晚，珠江流域降雨接近常年或略偏多，其中西江接近常年，北江、韩江略偏多；珠江流域大部气温偏高，强对流活动旺盛，局地暴雨多发频发；北江可能发生较大洪水，西江、韩江可能发生超警戒洪水，暴雨区内中小河流可能发生较大洪水；需重点关注病险水库、中小水库安全度汛及局地极端暴雨可能带来的山洪灾害和城市内涝等风险。

水利部相关负责人表示，水利部密切监视“龙舟水”期间珠江流域强降雨过程，利用数字孪生平台开展洪水预报和模拟预演，完善防御预案，会同有关地方科学调度西江大藤峡、北江飞来峡、韩江棉花滩等流域骨干水工程，充分调蓄洪水，督促地方落细落实中小河流洪水和山洪灾害防御、水库安全度汛等防御措施。重点做好端午假期和赛龙舟等涉水活动洪水预警及危险区人员转移工作，全力保障防洪安全。

(责编：王连香、吕骞)
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