力箭一号遥七运载火箭成功发射。中科宇航供图

人民网北京5月21日电 （记者赵竹青）5月21日12时05分，力箭一号遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的泰景三号04星、泰景四号02A星、星睿十一号卫星、星迹源一号卫星、立方108 001星、西光壹号02星共6颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。

该批卫星主要用于城市规划、环境监测、气象探测等领域。其中，泰景三号04星是一颗遥感卫星，搭载可见光相机载荷，主要任务是获取遥感图像，可用于国土资源监测、地理测绘、城市规划、能源矿产等诸多领域，也可用于高精度地图制作；泰景四号02A星是高分辨率平板式SAR成像卫星，搭载有X波段SAR载荷，主要应用在灾害监测、环境监测、海洋监测、资源勘查、农作物估产、测绘等方面；星睿十一号卫星也是一颗遥感卫星，以0.5m分辨率全色多光谱相机为主载荷，主要应用于在轨对地观测；星迹源一号卫星是100千克级微纳智能卫星，以多光谱相机为主载荷，主要应用于对地遥感观测，星体健康状态观测等；立方108 001星是20kg级立方卫星，采用标准12U立方星平台，支持多系统、多参量全球导航卫星系统（GNSS）掩星观测，是立方108星座的首发星；西光壹号02星是一颗试验卫星，配置多光谱相机，主要用于新型多光谱载荷技术验证。

此次任务是力箭一号运载火箭的第七次飞行。

(责编：赵竹青、吕骞)

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