打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一箭六星！力箭一号遥七运载火箭成功发射

2025年05月21日14:05 | 来源：人民网
小字号

力箭一号遥七运载火箭成功发射。中科宇航供图

力箭一号遥七运载火箭成功发射。中科宇航供图

人民网北京5月21日电 （记者赵竹青）5月21日12时05分，力箭一号遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的泰景三号04星、泰景四号02A星、星睿十一号卫星、星迹源一号卫星、立方108 001星、西光壹号02星共6颗卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。

该批卫星主要用于城市规划、环境监测、气象探测等领域。其中，泰景三号04星是一颗遥感卫星，搭载可见光相机载荷，主要任务是获取遥感图像，可用于国土资源监测、地理测绘、城市规划、能源矿产等诸多领域，也可用于高精度地图制作；泰景四号02A星是高分辨率平板式SAR成像卫星，搭载有X波段SAR载荷，主要应用在灾害监测、环境监测、海洋监测、资源勘查、农作物估产、测绘等方面；星睿十一号卫星也是一颗遥感卫星，以0.5m分辨率全色多光谱相机为主载荷，主要应用于在轨对地观测；星迹源一号卫星是100千克级微纳智能卫星，以多光谱相机为主载荷，主要应用于对地遥感观测，星体健康状态观测等；立方108 001星是20kg级立方卫星，采用标准12U立方星平台，支持多系统、多参量全球导航卫星系统（GNSS）掩星观测，是立方108星座的首发星；西光壹号02星是一颗试验卫星，配置多光谱相机，主要用于新型多光谱载荷技术验证。

此次任务是力箭一号运载火箭的第七次飞行。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
破痛点聚合力 专家建言“金融活水”助力民营经济
　　民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。随着民营经济促进法于5月20日起正式施行，民营经济正走向更加广阔的舞台。…
神舟二十号航天员将于近日择机实施首次出舱活动
　　人民网北京5月21日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，自北京时间2025年4月25日顺利进驻空间站组合体以来，神舟二十号航天员乘组先后完成了与神舟十九号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、节点舱径向舱门防护装置在轨安装、站内环境监测与设备检查维护、舱外航天服巡检测试、物资清点等工作，开展了医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务稳步推进。 目前，空间站组合体运行稳定，神舟二十号航天员乘组状态良好，将于近日择机实施第一次出舱活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部