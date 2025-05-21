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破痛点聚合力 专家建言“金融活水”助力民营经济

人民网记者 罗知之
2025年05月21日14:11 | 来源：人民网
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民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。随着民营经济促进法于5月20日起正式施行，民营经济正走向更加广阔的舞台。

专家指出，银行业金融机构应进一步优化信贷流程、创新金融产品，借助科技手段提升服务效率，构建多方协同的金融服务生态，为民营企业提供更加精准、灵活、高效的金融服务。

优化信贷服务 破解“首贷难”问题

融资是影响民营经济发展的重要因素，融资贵融资难也长期困扰民营企业，成为中小微企业发展壮大的一大难题。

“大型民营企业通常是各行业的龙头，市场竞争力和综合实力相对较强，获得金融资源支持的能力也相对突出。但大量中小微企业正面临着融资挑战。”国家金融与发展实验室副主任杨涛表示。

“首贷”是打通民营中小微企业融资难的“最先一公里”。“首贷”成功，企业再次获得贷款的可能性将大幅提高，而且贷款利率有望下行，贷款速度将会加快。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼认为，应该将破解“首贷难”作为支持民营小微企业改革发展的重要抓手，花大力气从体制机制、基础设施、产品服务、考核激励等方面采取针对性措施。

“比如，商业银行可制定更加明确的‘首贷’投放计划，在信贷规模、内部资金转移价格等方面进行专门安排；主动破解信息不对称，加大行内数据整合应用，并对接支付类数据、政务类数据、商务类数据等‘替代性数据’，研发针对性产品，更好满足民营小微企业融资需求。”董希淼说。

创新产品服务 用科技重构金融生态

近年来，金融科技呈现爆发式增长态势，人工智能、区块链、大数据等技术深度重构金融生态。

银行业金融机构服务民营企业，加强产品和服务创新是关键环节。

中国银行业协会首席经济学家、北京大学汇丰商学院金融学特聘教授巴曙松表示，面对技术浪潮，银行业必须主动拥抱变革，将金融科技与服务民营经济有效结合。

巴曙松认为，银行可运用大数据、人工智能等前沿技术，搭建智能化融资服务平台，借助大数据分析，瞬间抓取企业的经营流水、纳税记录等多维度数据，自动生成风险评估报告，压缩审批周期，提高信贷投放效率。

“银行可以运用大数据和人工智能技术，对民营企业的经营状况、信用历史等进行深度分析，提升服务精确度。此外，还可以构建更加完善的风险控制体系，提高风险识别、评估和预警能力，确保金融安全。”清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许说。

中国民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬指出，银行业可以重点聚焦人工智能、互联网与信息技术、智能制造与高端装备、新能源与清洁技术、半导体及“卡脖子”关键技术等国家战略和科技前沿领域，加大研究投入力度，通过深度研究赋能科技领域的民营业务，推动相关领域做深做透，助力民营企业实现高质量发展。

凝聚发展合力 提升民企自身能力

日前，中国银行业协会联合全国工商联发布《银行业金融机构支持民营经济高质量发展倡议书》（以下简称《倡议书》），在提出优化信贷服务、加强产品创新、改进服务协同的同时，还就凝聚发展合力重点提出倡议。

“银行业服务民营企业并不能只关注供给侧单向维度，也需从提升民营企业自身能力出发来着力。”杨涛认为，在实践中，货币与信贷供给畅通的难点已经不在于供给侧，而是在经济下行压力的挑战下，逐渐转向企业与项目的需求侧。

《倡议书》提出，应帮助民营企业优化内部治理结构，提升经营管理能力，完善中国特色现代企业制度；要致力发挥金融机构的专业能力与资源统筹能力，努力帮助民营企业提高金融“有效需求”。

专家建议，银行业金融机构、民营企业和各类非银金融机构、中介服务机构应针对《倡议书》所列痛点，协同发力、互促共赢。

(责编：罗知之、吕骞)
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