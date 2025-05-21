人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月20日，水利部召开会商会，分析研判雨情汛情形势，针对性安排部署强降雨防范应对工作，向相关省（自治区、直辖市）水利部门和流域管理机构发出通知，要求落实防御责任、落细防御措施，全力做好本轮强降雨防范应对、保障人民群众生命财产安全。

水利部预测，5月21日至23日，我国中东部地区将有一次大范围移动性的较强降雨过程，其中四川东南部、重庆西部、贵州东南部、湖南中部东部、湖北东部、江西中部北部、浙江西部北部、福建西北部、广西西部北部、内蒙古中南部等地部分地区将有暴雨到大暴雨。受降雨影响，长江上中游干流及洞庭湖水系、鄱阳湖水系，黄河中游支流大黑河，西江支流柳江、郁江、桂江及北江支流连江，太湖及周边河网、浙江钱塘江、福建闽江等主要江河将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

水利部相关负责人表示，本轮强降雨可能影响地区要密切监视天气变化和雨情、水情、汛情发展过程，加强监测预报，滚动会商研判，及时发布预警信息；强化水库安全度汛，严格落实水库“三个责任人”和“三个重点环节”，突出抓好中小水库、病险水库巡查防守；做好中小河流洪水和山洪灾害防御，落实预警“叫应”措施，抓好“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节；落实在建水利工程安全度汛措施，确保施工人员和在建工程安全。

(责编：王连香、吕骞)

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