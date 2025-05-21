欧阳易佳

粮食生产根本在耕地、命脉在水利。

今年我国部分地区发生严重旱情，有的地方出现秋冬春连旱的罕见天气，影响着粮食安全。如何发挥灌排工程体系作用，提升抵御干旱的能力？怎样建立健全农业节水增效制度政策体系，夯实国家粮食安全的水利基础？粮食丰产背后，有哪些“水密码”？

抗旱保丰收，及时灌溉是关键

种粮大户张夏在田间劳作。受访者供图

午后的关中平原，烈日炙人。在渭南市临渭区故市镇板北村，汩汩水流顺着灌渠涌入麦田。34岁的种粮大户张夏手持铁锨引导水流，黝黑的脸庞淌着汗珠。

“这是今年浇的第三水，水源保障太给力了！”张夏高兴地说，顺着他的目光望去，绿油油的麦田一派生机。

张夏种植的600亩小麦位于陕西省交口抽渭灌区，该灌区是陕西省12个大型灌区之一，灌溉范围覆盖西安、渭南两市6个县区，有效灌溉面积113万亩。

“从正月初六至5月13日，渠首引水1.4亿立方米，比往年多了近一倍。”陕西省交口抽渭灌溉中心总规划师、灌溉科科长韩延安说，通过长时间稳定供水，确保灌区大旱之年无旱象。

“今年灌溉浇水可立了大功！”在河南省获嘉县冯庄镇屯街村，村支书郭希明感慨地说，今年天旱雨水少，村里3000多亩地全靠人民胜利渠引黄河水灌溉，由于水浇得及时，“收成差不了。”

类似的场景，同样在安徽、广西、山西等发生旱情的省区演。“有收无收在于水”。应对旱情，及时浇灌是关键。

调度黄河流域刘家峡、万家寨、小浪底等骨干水工程加大下泄，保障沿黄河省区抗旱用水需求；调度长江流域三峡水库加大日均出库流量，为湖北沿江地区取水创造条件……

面对旱情，水利部调度流域骨干水利工程确保抗旱用水需求。截至5月下旬，全国春灌面积近4亿亩，春灌工作已近尾声，为夺取夏粮稳产丰收打下坚实基础。

加强现代化灌区建设，告别“望天收”

俯瞰水利部灌溉试验总站试验研究基地。受访者供图

在地处河南省新乡市的水利部灌溉试验总站试验研究基地，12块均为0.01亩紧紧相邻的实验地块，见证了不同灌溉条件下小麦的生长变化。

5月中旬正值河南小麦生长的灌浆期。从无灌溉逐渐到充分灌溉，小麦也从低矮枯黄逐步过渡到粗壮绿油。

“实验直观反映灌溉与小麦产量的关系，”端详实验地块的麦苗，水利部灌溉试验总站常务副站长刘战东说，灌溉对粮食生产至关重要，有水无水“两重天”。

我国耕地灌溉面积超过10.8亿亩，2024年耕地灌溉面积上生产的粮食产量约占全国总产量的80%。

“大中型灌区亩均产量为全国平均水平的1.5到2倍，是旱地的2.5到3倍。”水利部农水水电司副司长许德志表示，灌区是保障国家粮食安全的主力军。

灌区建设，设施先行。在安徽省六安市叶集区孙岗乡沣西干渠胜天支渠，老旧的水闸被拆除重建，新修的护砌给渠道披上“铠甲”……昔日淤塞老化的支渠如今面貌一新。

“这得益于安徽淠史杭灌区续建配套和现代化改造项目，”叶集区农业农村（水利）局局长万汉亿说，“改造后提升了渠道输配水能力，推动‘小田改大田’，使过去的‘巴掌田’变成了高产田。”

广西百色水库灌区工程正式通水、河南西霞院水利枢纽输水及灌区工程正式试通水、宁夏青铜峡灌区启动现代化改造工程……“十四五”以来，我国现代化灌区建设取得新进展。水利部的数据显示，我国已建成大中型灌区7300多处，形成相对完善的蓄水、引水、提水、输水、排水工程网络体系，耕地灌溉面积持续增加，为端牢“中国饭碗”夯实了水利基础。

加快健全农业节水增效制度体系，筑牢粮食安全的水利基石

陕西华阴市华西镇农垦农场正在作业的卷盘式喷灌机。受访者供图

农业是用水大户，也是最大节水潜力所在。

陕西省华阴市华西镇农垦农场麦田里，机器声隆隆作响，几台大型卷盘式喷灌机开足马力，均匀旋转喷洒出道道水线，滋润干旱的土地。

“这片地块大概有2万亩，属于港口抽黄灌区。”渭南市港口抽黄工程管理中心总工程师陶续莹细算了笔经济账：“过去灌溉小麦一亩地用水在95到100方，如今使用卷盘式喷灌机，不仅亩均节水60方左右，还省时省人工……”

我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育世界近18%的人口。保障我国粮食安全，增加粮食生产，必须大力发展农业节水灌溉，建立健全农业节水增效制度体系。

在安徽省淠史杭灌区管理总局调度中心的电子大屏幕上，轻点鼠标，灌区水情、雨情、墒情和水闸控制等各类数据尽收眼底。

“我们以数字孪生灌区建设为牵引，实现了水资源配置、供水调度和水旱灾害防御等核心业务的数字化，加快推进灌区从粗放用水向节约用水转变，从供水管理向需水管理转变。”安徽省淠史杭灌区管理总局局长吕平介绍，目前灌区来水预报、需水预测、供水调度等更加科学、精准、可靠，供水计划编制时间由原来1—2周缩短为几分钟。

用更少的水创造更多的价值，是刘战东追求的目标。作为科学灌溉制度体系的试验场，水利部灌溉试验总站研制的水肥一体化精准高效利用技术于2021年起在我国新疆、河南等地推广应用，测产结果表明，冬小麦增产18%，夏玉米增产33%。

“目前，全国共建成167处灌溉试验站，在作物需水规律试验、灌溉制度研究、节水灌溉新技术推广等方面做了大量工作。”刘战东说。

农业节水增效，农民积极性必不可少。杨荣新是获嘉县冯庄镇农民用水户协会会长，管着镇上3万多亩耕地的灌溉供水调度。“用放心水，交明白钱，”杨荣新言简意赅。冯庄镇农民用水户协会成立后，以往的无序争水转为有序浇水，不仅用水纠纷大为减少，也更省水了。在今年干旱年景，农业节水尤为重要，农户按节水灌溉制度有序浇地，抗旱用水总体有保障。

“截至2024年底，全国节水灌溉工程面积达到6.38亿亩，其中高效节水灌溉面积超过4亿亩。”许德志说，“农田灌溉水有效利用系数从2014年的0.53提高到2024年的0.58，耕地灌溉亩均用水量从402立方米下降到347立方米，实现了灌溉面积、粮食和重要农产品产量稳步增加。”

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经