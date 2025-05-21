欧阳易佳

日前，国际水电协会董事会主席安东-路易斯·奥利维尔接受采访时表示，中国在多用途水库开发领域一直处于世界领先地位，不仅在水电安装率方面保持全球领先，更在水泵蓄能方面也处于世界领先地位。水力发电作为清洁能源体系的核心，其技术集成能力关系到能源安全、经济性保障、资源优化配置及生态环境协同治理目标的实现。当前全球能源转型进程中，尚未出现可完全替代水电的技术路径，中国的水库建设，为破解能源安全与可持续发展矛盾提供了重要参照，值得全世界借鉴。

安东-路易斯·奥利维尔认为，在能源结构转型进程中，随着全球能源体系的技术电气化进程加速，太阳能和风能等间歇性可再生能源的依赖度持续提升。在此背景下，水力发电在保障电网运行稳定性、维护能源供应安全方面具有不可替代的价值。

“中国向世界展示了大型常规水库水电。”安东-路易斯·奥利维尔说，世界正越来越多地将抽水蓄能水电作为管理电网间歇性的一种方式，中国正在建设更多和更大的抽水蓄能水电。

安东-路易斯·奥利维尔说，“我们将于今年晚些时候在巴黎召开一次全球水电会议，届时我们将向世界展示开发、建设和运营一些蓄能方案的技术、方法和流程。一些中国公司，例如为抽水蓄能提供设备的大型水电设备供应商，将参加这次论坛。”

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经