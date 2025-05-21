新华社宁波5月21日电（记者郑可意）记者从21日上午浙江省政府新闻办在宁波举行的新闻发布会上获悉，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将有1.5万多名专业观众参加，其中来自72个国家和地区的境外采购商超3000人，预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元。

记者了解到，本届博览会贸易展览面积达8万平方米，分为中东欧展区和出口消费品展区。在中东欧展区，来自中东欧14国和英国、法国、德国、西班牙、意大利等其他9个国家的435家企业参展，实现了从中东欧向“中东欧+”的拓展；出口消费品展区则吸引来自全国各地的1028家企业参展，展示全国各省（区、市）优势产业和消费精品，并首次设立了“外贸优品中华行”展区。

22日至25日，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将在浙江宁波举行。中国—中东欧国家博览会由浙江省人民政府、商务部主办，从2019年到2023年，已在宁波成功举办三届，为增进中国市场对中东欧商品了解、扩大中东欧商品对华出口、凝聚中国—中东欧国家合作共识发挥了重要作用。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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