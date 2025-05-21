原标题：国家能源集团化工工程公司：黄河之畔的“绿色蜕变”

在黄河的臂弯里，一场悄无声息却影响深远的绿色变革正在发生。国家能源集团神华工程技术有限公司（以下简称化工工程公司）作为这场变革的主角，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念，努力改善黄河流域的生态环境。

践行绿色理念，锚定黄河环保新目标

在煤化工产业中，生产过程会产生大量成分复杂的废水，若未经妥善处理直接排放，将对黄河水质造成严重威胁。化工工程公司紧紧围绕集团打造陕蒙区域碧水青山的环境保护要求，不断完善化工废水及矿井水处理工艺，优化工艺设施，为黄河流域的生态保护持续贡献力量。

走进位于包头化工公司的污水处理厂，庞大的设备正有条不紊地运作，浑浊的污水在这里开启了净化之旅。预处理环节拦截并去除污水中较大的悬浮物、砂砾等杂质；膜浓缩阶段高效的膜分离技术宛如细密的“滤网”，将污水中的水分大量分离出来；污水在纳滤分盐工序，纳滤膜像精准的“分拣员”，将不同种类的盐分进行有效分离；污水进入冷冻析硝环节后，通过低温环境，让硝类物质从污水中析出沉淀；污水在蒸发制盐阶段，利用蒸发浓缩技术，将剩余污水中的水分蒸发殆尽，把盐分转化为可回收利用的固体盐类，整个过程不仅实现了污水的净化，还兼顾了资源的回收利用，让处理后的水质达到甚至优于国家排放标准。

处理后的水，它们一部分重新回到生产环节，实现了水资源的循环利用，减少了对新鲜水资源的开采；另一部分则被用于周边生态补水。

发挥区域专长，融入污水处理新赛道

该公司深刻了解项目建设地区的气候环境、水土人文，谙熟当地施工特点，在技术设计和项目建设充分考虑当地实际情况，制定科学合理的解决方案。同时，组织相关部门多方了解熟悉陕西、内蒙古地区相关政策要求，充分利用当地社会资源，为项目的快速推进创造了良好宽松的外部环境。

在水处理领域，不同行业的污水具有不同的特点。该集团内常用的矿井水处理、煤化工水处理、焦化水处理等，都需要有针对性的处理工艺。化工工程公司采取分行施策的策略，精准破解黄河流域煤化工集聚区高盐废水处理难题，构建三大核心技术体系。

针对分盐结晶难题，自主研发“纳滤分盐—冷冻析硝—蒸发结晶”全流程工艺，成功应用于包头化工废水改造项目，实现了杂盐率＜10%、结晶盐纯度达工业级标准（NaCl≥98.5%，Na SO ≥98%），大幅减少杂盐填埋量。

面对难降解废水治理困境，针对鄂尔多斯煤直接液化浓盐水高温、高COD的复杂特性，创新采用“高效催化氧化+分质结晶”集成工艺，不仅显著提升COD去除效率，更通过节能降耗设计降低处理成本，建成黄河流域首套煤直接液化浓盐水分质结晶工业化装置。

针对神东矿区矿井水高氟、高悬浮物、水量波动大的特点，该公司定制“预处理—膜浓缩—蒸发结晶”工艺方案，打造黄河流域煤矿区水资源循环利用的示范标杆。

神东煤炭大柳塔井矿井水提标治理项目顺利产出盐产品

注重引领保障，铸就绿色发展新辉煌

化工工程公司以顶层设计为引领，谋篇布局“技术研发—工程转化—智慧运营”三位一体服务体系，攻坚黄河流域煤化工高盐废水治理难题。

2021年至2023年，化工工程公司积极开拓该集团内部污水处理业务，先后中标国能包头煤化公司外排废水脱盐达标排放改造项目、神东煤炭大柳塔井矿井水提标治理项目、国能煤焦化有限责任公司焦化公司360万吨年捣固焦项目（一期160万吨年）炼焦系统项目（含污水提标治理）等大型项目，并承接了煤直接液化高COD盐水净化处理项目等重点项目，合同总金额达到14亿元。

化工工程公司一方面推动《煤化工高盐废水分质结晶工艺包》落地，助力包头煤制烯烃项目能耗再降25%；一方面创新服务模式，从EPC总承包向EPCO延伸，在神东矿区构建“建设-运营”一体化服务范本，运营版图覆盖黄河流域3家企业，形成全周期服务优势。与此同时，化工工程公司以生态价值创造为核心，通过沿黄项目节水增效、减少杂盐填埋、COD减排等举措，筑牢黄河干流水质达标与“无废园区”建设的绿色防线。

包头外排废水改造项目产出合格盐

(责编：曹淼、李源)

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