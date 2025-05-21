打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家能源集团化工工程公司：黄河之畔的“绿色蜕变”

2025年05月21日15:10 | 来源：中国煤炭网
小字号

原标题：国家能源集团化工工程公司：黄河之畔的“绿色蜕变”

　　在黄河的臂弯里，一场悄无声息却影响深远的绿色变革正在发生。国家能源集团神华工程技术有限公司（以下简称化工工程公司）作为这场变革的主角，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念，努力改善黄河流域的生态环境。

　　践行绿色理念，锚定黄河环保新目标

　　在煤化工产业中，生产过程会产生大量成分复杂的废水，若未经妥善处理直接排放，将对黄河水质造成严重威胁。化工工程公司紧紧围绕集团打造陕蒙区域碧水青山的环境保护要求，不断完善化工废水及矿井水处理工艺，优化工艺设施，为黄河流域的生态保护持续贡献力量。

　　走进位于包头化工公司的污水处理厂，庞大的设备正有条不紊地运作，浑浊的污水在这里开启了净化之旅。预处理环节拦截并去除污水中较大的悬浮物、砂砾等杂质；膜浓缩阶段高效的膜分离技术宛如细密的“滤网”，将污水中的水分大量分离出来；污水在纳滤分盐工序，纳滤膜像精准的“分拣员”，将不同种类的盐分进行有效分离；污水进入冷冻析硝环节后，通过低温环境，让硝类物质从污水中析出沉淀；污水在蒸发制盐阶段，利用蒸发浓缩技术，将剩余污水中的水分蒸发殆尽，把盐分转化为可回收利用的固体盐类，整个过程不仅实现了污水的净化，还兼顾了资源的回收利用，让处理后的水质达到甚至优于国家排放标准。

　　处理后的水，它们一部分重新回到生产环节，实现了水资源的循环利用，减少了对新鲜水资源的开采；另一部分则被用于周边生态补水。

　　发挥区域专长，融入污水处理新赛道

　　该公司深刻了解项目建设地区的气候环境、水土人文，谙熟当地施工特点，在技术设计和项目建设充分考虑当地实际情况，制定科学合理的解决方案。同时，组织相关部门多方了解熟悉陕西、内蒙古地区相关政策要求，充分利用当地社会资源，为项目的快速推进创造了良好宽松的外部环境。

　　在水处理领域，不同行业的污水具有不同的特点。该集团内常用的矿井水处理、煤化工水处理、焦化水处理等，都需要有针对性的处理工艺。化工工程公司采取分行施策的策略，精准破解黄河流域煤化工集聚区高盐废水处理难题，构建三大核心技术体系。

　　针对分盐结晶难题，自主研发“纳滤分盐—冷冻析硝—蒸发结晶”全流程工艺，成功应用于包头化工废水改造项目，实现了杂盐率＜10%、结晶盐纯度达工业级标准（NaCl≥98.5%，Na SO ≥98%），大幅减少杂盐填埋量。

　　面对难降解废水治理困境，针对鄂尔多斯煤直接液化浓盐水高温、高COD的复杂特性，创新采用“高效催化氧化+分质结晶”集成工艺，不仅显著提升COD去除效率，更通过节能降耗设计降低处理成本，建成黄河流域首套煤直接液化浓盐水分质结晶工业化装置。

　　针对神东矿区矿井水高氟、高悬浮物、水量波动大的特点，该公司定制“预处理—膜浓缩—蒸发结晶”工艺方案，打造黄河流域煤矿区水资源循环利用的示范标杆。

image.png

　　神东煤炭大柳塔井矿井水提标治理项目顺利产出盐产品

　　注重引领保障，铸就绿色发展新辉煌

　　化工工程公司以顶层设计为引领，谋篇布局“技术研发—工程转化—智慧运营”三位一体服务体系，攻坚黄河流域煤化工高盐废水治理难题。

　　2021年至2023年，化工工程公司积极开拓该集团内部污水处理业务，先后中标国能包头煤化公司外排废水脱盐达标排放改造项目、神东煤炭大柳塔井矿井水提标治理项目、国能煤焦化有限责任公司焦化公司360万吨年捣固焦项目（一期160万吨年）炼焦系统项目（含污水提标治理）等大型项目，并承接了煤直接液化高COD盐水净化处理项目等重点项目，合同总金额达到14亿元。

　　化工工程公司一方面推动《煤化工高盐废水分质结晶工艺包》落地，助力包头煤制烯烃项目能耗再降25%；一方面创新服务模式，从EPC总承包向EPCO延伸，在神东矿区构建“建设-运营”一体化服务范本，运营版图覆盖黄河流域3家企业，形成全周期服务优势。与此同时，化工工程公司以生态价值创造为核心，通过沿黄项目节水增效、减少杂盐填埋、COD减排等举措，筑牢黄河干流水质达标与“无废园区”建设的绿色防线。

image.png

　　包头外排废水改造项目产出合格盐

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
破痛点聚合力 专家建言“金融活水”助力民营经济
　　民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。随着民营经济促进法于5月20日起正式施行，民营经济正走向更加广阔的舞台。…
神舟二十号航天员将于近日择机实施首次出舱活动
　　人民网北京5月21日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，自北京时间2025年4月25日顺利进驻空间站组合体以来，神舟二十号航天员乘组先后完成了与神舟十九号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、节点舱径向舱门防护装置在轨安装、站内环境监测与设备检查维护、舱外航天服巡检测试、物资清点等工作，开展了医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务稳步推进。 目前，空间站组合体运行稳定，神舟二十号航天员乘组状态良好，将于近日择机实施第一次出舱活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部