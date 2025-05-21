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中国光大银行上线大模型授信调查智能报告功能

2025年05月21日15:13 | 来源：央广网
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原标题：中国光大银行上线大模型授信调查智能报告功能

　　人工智能是培育和发展新质生产力的重要引擎。近年来，以大模型技术为代表的新一代人工智能技术，已成为银行业智能化转型的核心驱动力。

　　日前，中国光大银行正式上线了自主研发的基于大模型技术的“授信调查智能报告”一体化解决方案，助力公司业务焕发新动能。截至5月中旬，已服务一线客户经理近2000名，覆盖29家一级分行。

　　在传统流程下，授信调查需要由银行客户经理收集材料、撰写形成授信报告，再提交审批部门审查。由于大中型企业体量大、报表复杂、关联企业和产业布局较多，撰写授信报告耗时较长，拟写一份百页授信报告平均需要1周左右。

　　据悉，光大银行此次推出的“授信调查智能报告”一体化解决方案，是以大语言模型为底座，通过大数据驱动，自动获取、加工行内外相关数据，对申请企业的各维度指标进行综合分析，揭示企业风险、做出风险提示，最后按章节自动生成授信报告。目前，自动生成一份百页调查报告平均耗时不到5分钟。

　　这些数据来源包括银行业务数据、工商数据、征信数据、企业财务数据、万得数据库以及客户经理线下尽调收集的信息。基于获取的数据，将授信申请企业各维度的关键指标与自身变化趋势和行业情况进行比较分析，得出初步结论和风险提示。在这一过程中，为了解决大语言模型在生成内容时，产生不准确、误导性输出的大模型幻觉现象，该行通过生成式大模型和决策式小模型相结合、定量和定性相融合的的方式对提示词进行精调，提高评价结论的准确性和稳定性。

　　光大银行相关负责人表示，授信调查报告智能生成功能，不仅能大幅减少人工撰写报告时间，还可以广泛整合行内外相关数据资源，确保企业资质评估的客观性与准确性，精准识别、评估企业的潜在风险，为信贷决策提供坚实依据。

　　据了解，“授信调查智能报告”是光大银行大模型孵化实验室的标杆产品，下一步，该行还将着力推动该产品在全行范围内的使用，并持续探索大模型技术在智能问答、客户营销等方面的落地应用，全面赋能银行智能化转型，为新疆乃至全国的经济高质量发展贡献金融科技力量。

(责编：董童、李源)
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