原标题：2025港澳山东周活动举办 水滴沈鹏受邀参会并进行分享

5月19日至23日，2025港澳山东周活动在香港、澳门举行，以“推进多领域合作、共促高质量发展”为主题，搭建鲁港澳深化合作新平台。19日下午，港澳代表人士座谈会在香港会展中心召开，8位香港、澳门代表人士各抒己见，道发展、话未来、提建议，共促鲁港澳多领域合作。水滴公司创始人兼CEO、香港新质企业家联合会副会长沈鹏受邀出席座谈会并介绍科技向善的企业实践，分享科技创新相关提议。

作为从山东走出的创业者，沈鹏始终心怀感恩。他表示，从创业开始到现在，会定期和山东不同地区进行联动。比如在推进多层次社会保障体系建设中，参与过“北京普惠健康保”、“淄博齐惠保”等多个惠民保项目，其中，水滴公司和山东淄博医保局合作推动“淄博齐惠保”项目，合作首年累计参保人数突破158万人，以37.4%的参保率成为山东省惠民保项目第一，并位居全国前列。

20日上午，山东省委统战部副部长张静一行到访水滴公司香港总部莅临指导，水滴公司创始人兼CEO沈鹏、水滴公司联合创始人、国际化事业部负责人杨光陪同交流。沈鹏重点介绍了水滴公司发展历程、业务创新，以及布局港澳及海外市场的进展。张静对水滴公司“用科技保障亿万家庭”的企业实践给予肯定，希望公司进一步发挥科技创新的力量，继续践行企业社会责任，为用户和社会大众持续创造价值。

在香港，水滴公司于2023年成立持牌保险经纪公司——水滴金融，为个人和企业客户提供专业的保险经纪及财富规划服务，包括终身寿险、重疾、医疗、万用寿险、MPF、投资相连计划等服务。目前，水滴金融已经与香港十多家知名保险公司及机构合作。为了更好服务人才发展，水滴公司成立了一站式港澳地区及海外生活服务平台陆港无忧，提供包含身份规划、企业出海、子女教育、医疗服务等全流程服务。成立至今，陆港无忧已在内地及香港、澳门开设5个区域服务中心，累计服务数千组中产家庭。

水滴公司始终坚持科技创新赋能行业发展，保障更多用户。每年投入3亿元用于研发，持续探索大数据、人工智能等技术在产业价值链的运用，自研了保险领域的大模型“水滴水守大模型”，并通过国家网信办算法备案，目前已在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中进行应用，大幅提升保险服务的效率。水滴公司获得国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、北京市中关村高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业、北京市企业技术中心等多项荣誉称号。

(责编：曹淼、李源)

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