新华社北京5月21日电（记者张千千）记者21日从国家开发银行获悉，截至今年4月底，国开行已向技术改造和设备更新领域发放超500亿元专项贷款，支持了相关先进设备生产应用和先进产能建设。

据介绍，国开行围绕服务“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策实施，立足职能定位，聚焦主责主业，参考有关部委推送的项目清单，主动上门对接，加大金融服务力度。

去年4月中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款后，国开行设立科技创新和技术改造专项贷款，积极为工商业节能降碳、工业智能化数字化转型，以及交通运输、现代物流、能源电力、电子信息、安全生产等领域设备更新项目提供中长期优惠信贷支持。

国开行产业与科创业务部有关负责人表示，下一步，国开行将强化产品模式和服务机制创新，继续加大对技术改造和设备更新的融资支持力度，进一步提升综合金融服务质效，助推产业高端化、智能化、绿色化发展，为扩大内需和加快培育发展新质生产力贡献金融力量。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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