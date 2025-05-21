原标题：北京大学邯郸创新研究院举办媒体智汇研讨会——中国新闻网河北

5月20日，北京大学邯郸创新研究院（以下简称“研究院”）举办“创新驱动发展 协同引领未来”媒体智汇研讨会，与会嘉宾与十余家主流媒体代表，共同探讨科技创新与区域协同发展的新路径。

“研究院始深耕邯郸科技创新沃土，在科技成果转化、创新人才培养等方面交出了亮眼成绩单。这些成果既是校地协同创新的生动实践。”邯郸市文明办专职副主任冯军超说。

北京大学邯郸创新研究院院长刘红燕在主题报告中详细介绍了研究院“守正创新合作共赢”的发展理念，以及未来在核心技术攻关等方面的发展规划。

刘红燕说，研究院立足邯郸，服务河北，将全力将先进的科研成果和技术引入地方，促进地方产业升级和经济转型。通过与高校、科研院所及企业的深度合作，积极探索科技创新的新模式、新路径，努力打造成为引领区域科技创新的核心引擎，为推动地方经济社会的高质量发展贡献更多智慧与力量。

北京大学邯郸创新研究院项目管理与对外合作部、培训部、科研管理部负责人分别介绍了研究院在产业技术研发、成果转化、服务企业、引智育才等方面的工作以及未来的工作思路和创新举措。

交流环节，与会媒体就“电子信息产业升级路径”“科技成果转化机制创新”“人才培养邯郸模式”等话题与研究院管理团队深入探讨。随后，媒体一行实地考察了研究院孵化企业——邯郸精律科技有限公司，了解精密测量设备的研发与应用情况。

20日下午，媒体一行将前往广平县南阳堡镇实地调研，参观研究院技术服务单位的特色蛋鸡养殖基地，了解集科研、成果转化、产业化、市场营销为一体的实验室科研成果。

据悉，未来北京大学邯郸创新研究院还将举办成果对接会、创新人才交流会等系列活动，持续为京津冀协同发展注入创新动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经