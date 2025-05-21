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金融壹账通贾燕菁：数字化赋能金融机构提升服务科创企业质效

2025年05月21日15:35 | 来源：人民网
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5月18日，为期两天的2025清华五道口全球金融论坛在深圳顺利举办。金融壹账通银行事业部总经理、中小银行联盟秘书长贾燕菁出席了该活动的第八个主题讨论会议，介绍了平安集团持续不断的科技投入与创新积累。

论坛现场。（受访者供图）

论坛现场。（受访者供图）

据介绍，平安每年在科技研发上的投入高达数百亿元，有超3000名科学家，科研人员超2.1万，专利申请达55080项，平安银行信用卡A+新核心系统、财产险数字化转型工程、“数智化”理赔新模式建设等项目多次荣获央行金发奖一等奖。科技赋能生态应用效果显著，当前平安AI客服坐席覆盖率达80%，寿险保单秒级核保占比达93%。

近年来，我国科技类中小企业的融资难题日益凸显，金融机构如何更好帮助科创企业规避风险，提升服务科技创新企业质效，贾燕菁基于平安集团的实践积淀进行了分享。平安集团是金融机构服务中小型科创企业“最后一公里”的代表之一，2024 年，投入超1万亿保险资金服务科技创新产业，累计投入10.14万亿元支持实体经济发展。

根据平安服务科创企业的实践，贾燕菁归纳并指出了现阶段科创企业的三重普遍痛点：第一，害怕出险而不愿购买保险；第二，研发与创新的不确定性；第三，多维度资信体系建设尚未完善。面对上述痛点，贾燕菁提出“智能化实时风控、数据价值重构、专利估值”的三位一体的金融机构服务科创企业策略框架：

首先是智能化基础设施部署，以物联网、人工智能、区块链为代表的技术可以很好地发挥风险管理作用。目前，全国约有有几十亿台物联网设备，这些设备能对企业生产经营安全管理过程做到实时监控，这样毫秒级数据采集，对于风险识别效率的提升在40%以上，不仅有助于金融机构做好相应的保险保障服务，而且对处于高危型研发测试阶段的企业，可以规避因害怕出险而产生的问题。其次是数据资产的价值重构，企业丰富和庞大数据的有效积累，有助于金融机构的风险管理。再者是科创企业专利知识产权的有效沉淀，为金融机构对企业的估值，特别是破解科技型轻资产企业的估值难题，提供了更丰富有力的依据。

贾燕菁建议，金融机构要紧密跟随国家建设金融强国、科技强国等重大战略，借助综合金融、科技创新的驱动力服务科技创新，为推动中国制造向中国创造的转变贡献力量。平安集团把在科技金融、数字金融、普惠金融等领域积极实践得到的以科技支持业务的应用科技、解决方案通过金融壹账通输出给国内外的中小金融机构，赋能金融机构数字化转型。

(责编：曹淼、李源)
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