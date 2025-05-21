民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。金融租赁作为我国金融体系的重要组成部分，是支持民营经济的重要支撑。作为国有金融机构，交银金租把支持民营企业发展作为服务经济高质量发展的重要着力点，积极推动公司所能所长与民营经济发展所需紧密结合，为民营企业提供全方位金融支持。

截至2024年末，交银金租民营企业客户租赁业务余额445.01亿元，存量客户298户，客户数占比近40%，以源源不断的金融活水助力民营经济蓬勃发展。

机制筑基 锻造民营企业全周期服务生态链

面对民营企业在不同发展阶段的多元需求，交银金租从体制机制改革破题，着力构建公平、包容、可持续的服务体系，打通制约民营经济发展的“制度堵点”，为民营企业成长营造良好金融生态。

该公司从顶层设计入手，全面优化民营企业服务机制，着力破除制约民营企业发展的市场准入壁垒。考核指标设置上，坚持对各类所有制经济一视同仁，消除对民营经济的各种隐性壁垒。在风险控制体系建设中，始终秉持公平公正、科学审慎的原则，对国有企业和民营企业实行统一的风险评估标准。在业务实践中，积极响应国家支持实体经济发展的政策导向，针对科技租赁等普惠金融业务，在确保风险可控的前提下，制定了差异化的尽职免责机制，适度提高风险容忍度，切实加大对企业的金融支持力度。

聚焦重点 赋能民营企业突破重点领域发展

在国家加快构建现代化产业体系、着力突破关键核心技术的战略部署下，交银金租主动聚焦关键技术攻关、战略性新兴产业等重点领域，以金融资源精准滴灌为抓手，助力民营企业在科技创新、产业升级等关键赛道抢占先机。

该公司积极跟随国家重点产业发展导向，支持民营企业参与国家重大项目建设。加大对科技领域民营企业的支持力度，特别是重点支持专精特新、高新技术企业以及民营科技企业。针对科技型小微企业的经营特点，推出“快易租-普惠版”“信易租”“智易租”等专属产品，这些产品通过整合产业链上下游资源，构建多方参与的金融生态圈。2024年，公司成功落地首单自贸区SPV算力设备跨境租赁项目。该项目通过在临港自贸区设立SPV公司，为某民营企业提供专业化、定制化的跨境融资租赁服务，有效优化企业资金配置、提升运营效率，助力中资企业拓展境外市场。

交银金租积极响应国家战略号召，积极助力民营企业深度融入碳达峰行动，探索绿色发展与乡村振兴协同共进的新路径，为经济高质量发展提供可持续动能。

交银金租持续创新金融租赁服务模式，针对工商业屋顶发电场景率先推出“优能租1+N”产品，以低廉用能成本惠及中小企业，助力绿色转型的同时，有效破解工商业光伏项目投资分散、融资难等问题，推动绿色能源普及。2024年，交银金租通过SPV新能源设备租赁方式，支持民营企业惠州TCL光伏科技有限公司落地了融资租赁光伏电站项目，有力推动绿色能源产业的发展。此外，公司通过设立在天津东疆综合保税区的SPV，以户用光伏电站设备为租赁物，成功向该企业投放资金1亿元。在该项目中，公司通过创新融资模式大大降低了企业融资成本，缓解了企业新能源设备投资的资金压力。同时，在乡村振兴领域也取得实质性突破，该项目的租赁物均为农村户用屋顶光伏电站，电站分布于广东省、湖南省、广西壮族自治区等多个地区，直接惠及约20个村落的1500余户农户。

全球布局 护航民营企业开辟国际市场新蓝海

在服务民营企业国际化发展方面，交银金租主动融入国家发展大局，积极探索支持民营企业“走出去”的新路径，创新金融服务模式，完善跨境金融产品体系，为民营企业参与国际竞争提供全方位、多层次的金融支持，为中国民营企业在国际市场开疆拓土提供坚实金融支撑。

在航运金融领域，公司深入贯彻落实国家“海洋强国”战略和共建“一带一路”倡议，充分发挥国有金融机构的责任担当，于2024年创新船舶融资租赁服务模式，先后与沣瑞国际有限公司、厦门西凌海运有限公司等优秀民营航运企业达成战略合作，通过定制化金融解决方案助力其扩大散货船队规模，新增运力主要用于国际大宗商品贸易运输，有效提升了中国民营航运企业的国际竞争力。

在航空金融领域，2024年，交银金租与春秋航空达成合作，成功签署了5架空客自有订单新一代绿色A320neo飞机的经营租赁协议。这一创新举措有效降低了民营企业“走出去”的汇率风险、融资和运营成本，为春秋航空等民营企业国际化经营提供了本币金融支持，为构建新发展格局贡献了金融租赁力量。截至目前，公司已经与国内的海航、春秋、吉祥等多家民营航空公司开展累计约80架飞机的业务合作，助力民营资本深度参与和支持我国民用航空产业高质量发展。

此外，公司目前还正在积极推进与相关民营企业在算力基础设施与数据中心建设、新型储能技术研发、海上风电项目开发等重点领域的业务合作，并依托跨境租赁等创新模式，助力民营企业加速布局“一带一路”沿线及全球新兴市场，强化民营企业核心产业竞争力，为服务国家战略、推动行业高质量发展提供有力支持。

(责编：董童、李源)

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