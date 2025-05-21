原标题：得物App与广检集团成立首个正品保障研究中心，强强联合护航放心消费

5月20日，国内权威检验检测机构广检集团与得物App联合成立正品保障研究中心，双方将在鉴别研究、消费品鉴别、人才交流等方面深入鉴别合作，强强联合为消费者保障正品。此次联合成立正品保障研究中心不仅是国内消费品鉴别领域的首次创新实践，也是广检集团首次对外在该领域开展深度合作。

广检集团纺织服装服饰检测研究院副院长黄永钦表示，“此次合作不仅是双方在技术和资源上的互补，更是对消费品鉴别领域的积极探索。”得物App是深受年轻人青睐的品质生活购物社区，多年来在商品鉴别领域积累了丰富的技术经验、研究成果以及大量实践经验，建立了完善的鉴别体系和专业的鉴别团队，在年轻消费群体中树立了“品质保障”的标杆形象。“期待通过与得物合作，为消费者提供更专业、更全面的正品保障服务，助力品质生活提质升级。”

广检集团是国内先进的第三方检验检测认证机构，检测能力涵盖GB、ISO等国内外标准超14000项，拥有CMA、CAL、CNAS等资质，在纺织品服装服饰检测、奢侈品鉴定领域实力雄厚。在服装检测领域，广检集团作为国家纺织品服装服饰产品质量检验检测中心，具有对纺织服装产品、鞋类箱包、羽绒制品等细分领域的专业检验检测能力；在奢侈品鉴定领域，广检集团是广州仲裁委员会认可的专业鉴定机构、广州中院司法委托专业机构，并入选海关采信机构。多年来，广检集团深度参与政府、公检法、海关的产品鉴定工作，在多个领域拥有深厚的技术积累。

在鉴别研究上，得物将和广检共享正品样本库和鉴别实验室技术创新，为双方商品鉴别研究提供支持与参考。得物鉴别实验室不仅配备了与检测机构同等级别的先进设备，更在消费品鉴别的技术应用层面实现了创新突破。广检专家团在实地调研得物正品样本库时，被庞大的规模所震撼——该样本库涵盖21个品类，包含超过10万件商品样本。得物建立了系统化的商品研究体系，以某品牌服装为例，得物鉴别研究就涉及了全球7个国家22个城市的7000件样本采集与分析。这种全面、持续的商品研究体系，使得物能够为不同商品建立定制化的鉴别标准和解决方案。

在消费品鉴别合作上，双方将定期交流日常鉴别工作，在消费品鉴别、检测、研究分析等领域，共建消费品鉴别能力创新体系，实现优势互补。得物的查验鉴别能力，源于多年深耕各品类、多品牌商品的系统研究与实践积累。在得物首创的全程可视化鉴别中心 “一镜到底”中 ，广检专家团见证了得物鉴别的三道专业测试，如何精准识别“伪装”。以一款外观近乎完美的品牌手镯为例：鉴别师首先细致检查其外观、细节及打磨痕迹；随后通过X射线荧光光谱仪检测，发现银含量远超正品标准；最终利用扫描电镜在不同加速电压下测试，观察到银含量随电压升高而增加，从而确认玫瑰金仅为镀层，判定其为二次翻新并重新镀金的仿品。这种专业严谨的态度，正是得物在正品保障上不遗余力的体现。

对和得物成立正品保障研究中心，黄永钦表示，“此次合作是双方在推动品质消费和正品保障方面的重要举措。双方将充分发挥各自优势，未来携手在技术研发、商品研究、人才交流等领域深度合作，为消费者构建更专业、更全面的正品保障服务体系，同时为行业的规范化、高质量发展注入新的动力。”

得物鉴别能够获得权威认可，不仅源于得物鉴别团队的专业，更在于团队对每一个细节的极致较真。

在鉴别人才交流上，双方将通过开展培训、技术交流等形式，为行业培养优秀专业人才。据悉，广检拥有一支经验丰富、高素质的检验队伍，具备国家质检中心的检测技术和专业人才资源。得物App则自成立以来，构建了全球最大的商品研究团队与一线鉴别团队。比如，奢品鉴别团队大多在奢侈品、腕表、配饰等领域，持有权威专业认证；服装鉴别团队则汇聚了拥有纺织工程等专业背景的鉴别师，精通面料特性与工艺标准。

在得物工作第6年的鉴别实验室研究员李可，正经历着这个月最忙碌的时间——520礼品季，用于送礼的彩妆香水交易量激增，美妆鉴别工作也迎来高峰。“即便业务量暴增，鉴别标准不会改变”，李可调整着显微镜焦距说。商品进入得物鉴别实验室，都要经历严谨的 “通关考验”：先是外观观察，不放过任何细微问题；接着启用红外光谱仪、紫外可见光谱仪、显微镜等专业设备，从分子结构到物理特性进行多维检测。面对复杂的商品，甚至会放大至千倍观察。检测数据经专业解析、综合判定后，还需专人复核。“我们鉴别的不仅是商品，更是守护好每份礼物背后的真挚心意。” 李可如是说。

在品质消费驱动市场增长、消费需求持续升级的背景下，得物与广检集团的合作，将为消费者带来更放心的购物体验，也将为行业的高质量发展注入强大动力，开启品质消费的新篇章。得物App相关负责人表示，"得物App将持续升级正品保障体系和服务能力，让消费者不仅能买到正品，更能享受到优质商品带来的美好生活体验，助力实现人们对美好生活的向往。"

(责编：曹淼、李源)

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