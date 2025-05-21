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国际大坝委员会第28届大会在成都开幕

2025年05月21日19:50 | 来源：人民网
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人民网成都5月21日电 （欧阳易佳）5月21日，以“共同的挑战、共享的未来、更好的大坝”为主题的国际大坝委员会第28届大会在成都开幕。

水利部党组书记、部长李国英表示，中国是世界上河流最多、水情最复杂、治水任务最繁重的国家。中国水利部致力于推进安全大坝、生态大坝、智能大坝建设，不断提升大坝现代化建设运行管理能力，为推动水利高质量发展、保障国家水安全作出新的贡献。为更好应对风险挑战、把握时代之变、塑造发展动能，我们倡议携手构建安全大坝、生态大坝、智能大坝，共同推动坝工事业迈向现代化美好未来。中国水利部愿同世界各国水利部门和国际组织一道，深化交流，加强合作，共同推动坝工领域改革与发展，共同谱写推动构建人类命运共同体的水治理新篇章。

国际大坝委员会主席米歇尔·利诺认为，当前我们正处在前所未有的重要阶段，不确定性加剧，同时面临气候变化危机，人口持续增加，生活标准不断提高，需要进一步提高蓄水能力。应对挑战，必须在全球范围内齐心协力采取前所未有的措施，向低碳经济和低碳生活方式转型。应建设新的大坝和水库，扭转人均蓄水量下降趋势，并加快水电发展速度，大力发展抽水蓄能，促进可再生能源大规模并网。

据了解，截至目前，国际大坝委员会已发布3个世界宣言：第一次是2008年发布了《世界宣言：非洲能源与大坝可持续发展》；第二次是2012年发布了《世界宣言：储水设施与可持续发展》；第三次是2019年发布了《世界宣言：大坝安全》。

国际大坝委员会大会是世界坝工领域专业水平最高、参加范围最广、影响力最大的学术会议，也是国际交流与合作的桥梁。本次大会设置“适应气候变化的大坝和水库”“适应未来需要的堤坝”“面向极端水文事件的堤坝安全”“大坝抗震性能与安全”等重点议题。

会上签署发布了《世界成都宣言：大坝在能源转型和适应气候变化中的作用》，宣布了国际大坝委员会创新奖获奖名单。

(责编：郝帅、吕骞)
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