新华社北京5月21日电（记者宋晨）国家知识产权局21日公布关于纵深推进专利转化运用专项行动加快形成长效机制的通知，旨在推动新一批高价值专利实现产业化，实现高校和科研机构专利产业化率明显提高。同时，加快构建专利转化运用生态，形成一系列促进专利转化运用的长效机制。

国家知识产权局相关负责人介绍，将从高质量推进高校和科研机构存量专利盘活工作、以专利产业化助力提升中小企业和重点产业竞争优势、强化提升专利质量促进专利产业化的政策导向、加快形成促进专利转化运用的长效机制、扎实做好专项行动实施保障工作等五个方面开展相关工作。

为更好从供需两端发力深入推进转化对接活动，通知提出各地要指导支持产业知识产权运营中心、龙头企业等，挖掘分析产业链上下游企业技术需求，依托专利盘活系统筛选匹配对应的专利和高校、科研机构，组织专场对接活动。

此外，要会同相关部门，充分利用知识产权服务万里行、“千校万企”协同创新伙伴行动、“百场万企”大中小企业融通对接、“一起益企”中小企业服务行动、“一月一链”投融资对接等重要专项活动推进转化对接。

值得注意的是，在当前人工智能不断发展的背景下，通知还提出要探索利用人工智能促进专利转化运用，包括充分运用大数据、人工智能等新技术新工具进行转化对接；探索运用人工智能大模型工具，开展专利技术解析、应用场景挖掘和企业技术需求数据分析，构建丰富多样的应用场景，实现高效精准匹配等。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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