河北邢台自行车产业驶上“产赛联动”新赛道

本报记者 马 晨

1.5秒即可实现完全行程换挡，几乎感觉不到卡顿。

在河北省邢台市广宗县的轮峰车料有限公司展厅内，一辆装有智能无线电子传动系统的自行车，右车把上装有一个直径3厘米的切换按钮，后轮上装了一个像“手”一样的导臂装置，按动车把上的切换按钮，后轮上的“手”就会迅速“抓住”链条，完成换挡。

“传统的机械有线变速系统需要2到3秒完成完全行程换挡，无线电子变速只需1.5秒，虽然是细微差距，在赛场上却可以直接决定输赢。”公司总经理宋慧君说，这款智能无线电子传动系统获得了国家专利，打破了国外企业垄断，其产品价格仅为国外同类产品的1/3。

广宗县拥有自行车全产业链，可实现从螺丝到整车的全链条生产。然而，在中高端自行车领域，变速器、智能传感器等关键零部件生产曾一度成为“卡脖子”环节。去年，广宗县引进生产高端自行车零部件企业——邢台轮峰车料有限公司，填补高端自行车变速器空白。

自行车产业是邢台市的优势产业，主要分布在广宗县、平乡县。“网线+车轮”，让平乡县自行车驶向更广阔的天地。该县持续10年推动“电商+直播”模式的数字经济发展，形成4个淘宝镇、31个淘宝村的规模化电商网络，形成拥有10万从业者、8000多家活跃网店的成熟生态。

“数字化平台有效连接了生产端与销售端，实时反馈用户体验数据，推动产品迭代升级，形成‘直播带货——用户反馈——产品优化’的良性循环。”平乡县聪创电商直播基地负责人许庆跃说，基地正在拓展跨境电商渠道，助力“邢台制造”走向更广阔的国际市场。

依托自行车产业基础与生态环境条件，邢台市强力拓展运动自行车应用场景，通过打造精品骑行线路，积极争办国家、省级自行车赛事，常态化开展群众性自行车骑行活动。

4月27日，邢台市区七里河北岸健身绿道上人声鼎沸，一场560多人参加的骑行活动正在举行。七里河北岸健身绿道是邢台市打造的精品骑行路线之一。依托七里河北岸健身绿道等基础设施，邢台市在中心城区常态化举办“泉城骑行”活动；利用西部山区“红川绿谷”生态文旅资源，开辟优质骑行线路，打响“骑行太行”运动品牌；县（市、区）、有关企事业单位纷纷组建骑行队伍，掀起群众自行车运动热潮。

赛事经济、骑行热潮如火如荼，既带动自行车及相关产品销量增长，也给自行车这一传统产业发展带来新机遇。

在广宗县河北天王自行车科技有限公司现代化生产车间里，工人们手法娴熟地操作设备，一辆辆崭新的轻量化赛车走下流水线。这家企业原本以生产成人自行车、童车为主，2022年，广宗县组织成立骑行自行车队和赛车俱乐部，天王瞅准时机，迅速上了运动自行车、赛车生产线。

“自从参与赛事推广后，半年内企业产品销量环比增长了25%，品牌在社交媒体上的话题热度提升了50%。”河北天王自行车科技有限公司行政经理王林介绍，外贸订单金额同比增长了25%。

以赛促产、以赛兴业，赛事拉动效应逐步释放，带动消费扩容、产业升级，邢台自行车产业驶上“产赛联动”发展新赛道。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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