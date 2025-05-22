——从三个关键词看民营企业科技创新

本报记者 喻思南 刘诗瑶 谷业凯

近日，鸿蒙操作系统首次“亮相”电脑端，国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破，华为鸿蒙生态补上重要一环；聚焦前沿，在全球大模型基准测试中，阿里巴巴通义千问模型Qwen3创下开源模型性能多个新高……

“要坚定不移走高质量发展之路，坚守主业、做强实业，加强自主创新，转变发展方式，不断提高企业质量、效益和核心竞争力”。2月17日，习近平总书记在民营企业座谈会上勉励广大民营企业和民营企业家。

5月20日，民营经济促进法正式施行，从支持参与国家科技攻关项目、加强创新人才培养、加大创新成果知识产权保护力度等方面为民营经济组织科技创新提供了法治保障。这是“定心丸”，也是“助推器”。

敢想敢闯敢拼、创业创新创造。我国民营企业向“新”而行，“创”出新活力、“闯”出新优势，成为发展新质生产力的关键力量，为经济高质量发展注入强劲动能。

突破——

掌握关键技术，提质升级夯实发展根基

信息产业，民营企业集聚的行业，也是最受关注的领域之一。

3月，龙芯3C6000/D 2U双路服务器首度亮相。该服务器采用两片基于龙芯自主指令的龙芯3C6000/D处理器，核心元器件国产化率100%，可满足通用计算、大型数据中心、云计算中心的计算需求。

在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨。龙芯中科董事长胡伟武说：“从底层技术做起，凭借出色的性能和安全性，龙芯产品应用在电信、教育、能源等重要行业。”

部署节点突破200个，实现宽带故障分钟级定位和远程预警。前不久，达梦数据主导建设的新一代国产分布式数据库投入使用。加速构建数据库创新生态圈，今年一季度，达梦数据实现营收净利双增长。

“以自主研发为根基，我们拥有集中式数据库、分布式数据库、数据库一体机等全栈数据产品。”达梦数据创始人、董事长冯裕才说，“持续加强关键核心技术攻关，未来要让中国数据库‘扬名世界’。”

从核心硬件到基础软件，再到自主生态，破局信息产业“缺芯少魂”之痛，处处有民营企业向“新”发力的身影。

激光雷达，智能驾驶产业的关键一环。深耕激光雷达10多年，位于深圳的速腾聚创是该领域的佼佼者。“自主创新是制胜法宝。”速腾聚创首席执行官邱纯潮介绍，今年以来，速腾聚创已与多家车企、机器人公司签署合作协议。

聚焦北方地区低温这一特点，宁德时代发展支持多元快离子脱嵌、复合抗冻电解液等技术，新发布的钠新电池，即便在零下40摄氏度的环境下，也能有90%的可用电量；回应用户充电速度需求，华为研制出全球首款全液冷兆瓦级超充，把1至2小时充电时间压缩至15分钟……

创新绵绵用力，巩固和扩大新能源汽车产业链优势。今年前4月，我国新能源汽车出口64.2万辆，同比增长52.6%。智能化、网联化赋能，新能源汽车逐渐成为中国制造的新名片。

技术突破，既有把握大势的主动出击，也有多年沉淀的厚积薄发。

机器轰鸣，福建晋江的信泰飞织智慧车间内，近2000台针织横机满产运行。“今年下半年，我们独有的经纬织技术将在量产中应用。”信泰总裁办副主任许剑飞说，这项技术以优异的编织能力，不但打开了鞋面设计新空间，也进一步增强了客户黏性。“目前，好几个品牌都已经下单。”

“今年一季度，我们无人驾驶里程超过58万公里，同比增长了45%。”驭势科技联合创始人吴甘沙说，新加坡、沙特、阿联酋、卡塔尔等国家都有企业的项目，“不断‘进化’的技术，支撑企业开拓海外市场。”

面对当前复杂多变的外部环境，广大民营企业尤其是外贸企业，正以科技创新不断增强自身发展的确定性。

引领——

挺进产业前沿，开辟新领域制胜新赛道

5月，在科技产业发展“风向标”——北京科博会上，首次展出的1000量子比特相干光量子计算机成为焦点之一。

“新药研制筛选小分子库时，经典计算机可能需要数天甚至数月，而这台相干光量子计算机只需数毫秒。”玻色量子创始人兼首席执行官文凯说，该专用光量子计算机朝着商业化、实用化迈进了重要一步，“未来5至10年，量子计算机与人工智能、生物医药、通信、金融融合，有望开辟算力发展新天地。”

一枝独放不是春。在技术变革加速的当下，民营企业在越来越多的产业开辟新领域、制胜新赛道。

挺进产业前沿，展现敢闯产业“无人区”的勇气。

今年初，江西共青城鄱阳湖畔，一艘外形酷似飞艇的S1000型浮空风力发电系统徐徐升空，在1000米高度实现稳定悬停。数小时测试中，系统运行平稳，发电功率超100千瓦，创造世界纪录。

高空风能开发，应用广阔，全世界都在进行初步探索。“我们用独创的方案，解决了浮空风力发电系统电能传输至地面等难题。”临一云川创始人兼首席执行官顿天瑞说，“产业离落地虽然还有一定差距，但每迈出关键一步都是胜利。”

湖北宜昌，国内首条万吨级PHA（聚羟基脂肪酸酯）生产线正在紧张安装调试。PHA是通过微生物制造的高分子生物材料，是合成生物的代表性创新成果。“研发前沿生物发酵技术，搭建全流程自动化生产线，我们将降低生产成本，加快PHA规模化应用走进现实。”微琪生物董事长蔡国亮说。

挺进产业前沿，彰显青春创新逐梦的激情与力量。

平均3到5天，蓝箭航天就有一台液氧甲烷火箭发动机新产品下线。“我们有完整的发动机产业链，填补了国内液氧甲烷液体火箭研制领域的多项技术空白。”蓝箭航天发动机总工程师张小平说，商业航天领域八成以上为民营企业，“90后更是科研人员的主力军！”

统计车流量准确率提升至96%，烟火识别准确率提升至95%……基于百度飞桨平台低空视觉人工智能算法，普宙科技开发的无人机有了“火眼金睛”，在智慧城市、应急消防、电力巡检等领域受到市场青睐，为全球100多个城市服务。普宙科技700余名员工平均年龄不足32岁。

衣服的褶皱、质地和摆放形态随机性很高，机器人很难精准操作。今年3月，千寻智能的自研视觉语言动作模型在国内首次攻克柔性物体长程操作难题。成立才1年多的千寻智能，在一群年轻人带领下走到了具身智能产业前沿。

据统计，今年以来，民营企业数量占比较高的工业机器人、服务机器人产业，产量同比分别增长26%、20%。持续提升的创新活力，激发了我国民营经济活力。

赋能——

汇聚科技资源，有效激发创新内生动力

深圳光明科学城内，合成生物研究重大科技基础设施的“预约单”排得满满当当。民营企业仅需支付使用费，即可申请使用这一科研“利器”，开展尖端研究。

“使用这里的设备，不仅能节省大量投入，还能享受‘定制化服务’，缩短研发周期，提升研发效率。”森瑞斯生物科技（深圳）有限公司研发中心主任黎阳说。

持续优化创新环境，今年以来，各部门各地方出台一系列政策措施，加力赋能民营经济创新发展。

民营企业牵头的国家重大技术攻关任务越来越多。

日前，苏州亿创特智能制造有限公司牵头的国家重点研发计划项目启动。该项目聚焦1500兆帕级超高强钢、800兆帕级高强钢变厚度及6000系铝合金复杂截面等关键技术全力攻关。

“牵头国家级科技项目，将推动企业在辊压成型工艺方面加快突破。”公司创始人晏培杰表示，“创新不问‘出身’，激励着我们加强攻关，提升研发实力。”

中国科学技术发展战略研究院副研究员韩军徽认为，随着民营经济促进法的深入实施，民营企业将在承担国家重大技术攻关任务中发挥更大作用，进一步激发民营企业的内生动力和创新活力。

民营企业与高校院所合作研发的方式越来越丰富。

全球每3台电视机就有1台搭载“视源芯”。作为我国新型显示与智能交互领域的高科技领军企业，广州视源电子科技股份有限公司拥有国家企业技术中心和国家级工业设计中心两大研发平台。

视源股份首席战略资源官段宇介绍，通过设立创新课题池的模式，企业与清华大学、浙江大学等建立产学研联合实验室，围绕智能交互、超高清显示技术等方向开展应用基础研究，一系列创新产品正加速推向市场。

支持民营企业发展的金融活水越来越充足。

今年以来，金融要素资源投入民营企业，融资渠道更加畅通、产品更加适配。

自2020年以来，国产全功能GPU公司摩尔线程保持着“一年迭代一颗芯片”的发展速度。然而，芯片设计投入大、周期长，企业自身轻资产运营，获得资金成为企业可持续发展必须解决的难题。

“在国产万卡集群攻关关键阶段，多家金融机构构建创新支持模式，为我们提供流动资金贷款数亿元，保障了研发推进。”摩尔线程相关负责人说。

建立公平有序的市场竞争秩序、研发费用加计扣除、知识产权质押融资……支持企业创新举措持续优化；吸纳更多民营企业科技专家进入国家科技专家库、院士增选为民营企业科技人才新增专项名额……引导创新要素向民营企业集聚政策持续加码。

法律保障有力，政策引导给力，越来越多的民营企业将创新当作发展的“必答题”。

“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时，民营经济将更加‘新’潮澎湃。”中国科学技术发展战略研究院经济社会所所长陈志说。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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