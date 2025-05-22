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中国为什么还需要外资？（读者点题·共同关注）

本报记者 罗珊珊
2025年05月22日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　我关注到今年又出台了稳外资行动方案，改革开放40多年，国内市场经营主体已茁壮成长，我们为什么还需要外资？

　　——人民网网友  

　　

　　这名网友的疑问有一定代表性。

　　先看3组数据。

　　第一组，截至目前，外商在华投资累计设立企业124万家，投资额近3万亿美元。

　　外资企业早已是中国高质量发展不可分割的组成部分，贡献了中国1/4的工业增加值、1/7的税收，创造了3000多万个就业岗位，为中国经济增长作出了积极贡献。

　　第二组，外商在华投资已覆盖20个行业门类、115个行业大类；在制造业领域，31个大类和548个小类都有外商投资。

　　中国是唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，其中外资发挥了举足轻重的作用。过去10年，在华规模以上外资工业企业研发投入增长86.4%，有效发明专利数增长336%。外资企业带来的先进技术和管理经验，对中国企业发展和人才培养产生了积极影响，为建设现代化产业体系提供了重要支撑。

　　第三组，外资企业贡献了中国1/3的进出口，外资准入负面清单从最早190项缩减到现在的全国版29项和自贸试验区版27项，制造业领域已实现“清零”。

　　加快构建新发展格局，外资是联通国内国际双循环的桥梁纽带。一方面，促进要素流动型开放，通过供应链带动技术、产品、服务等跨境流动，让我国深度参与全球产业分工与合作；另一方面，助力制度型开放，推动经济、科技、生态等多方面体制机制改革。

　　“实践证明，外资企业是中国式现代化的重要参与者，是中国改革开放和创新创造的重要参与者，是中国联通世界、融入经济全球化的重要参与者。”

　　实际上，“中国为什么还需要外资”这个问题不是首次出现。

　　1979年，中国颁布中外合资经营企业法，利用外资的大门就此打开。彼时，也有一些声音认为，引进外资会遏制本土产业发展。

　　40多年过去，大家有了共识：改革开放使中国快速进入世界市场、大踏步赶上时代，重要一条就是积极利用外资。

　　近年来，世界上单边主义、保护主义加剧，外商来华投资屡遭地缘政治因素干扰，一些人借题发挥鼓吹“中国不欢迎外资”。

　　“人类是相互依存的命运共同体”“开放带来进步，封闭必然落后”……中国推进改革开放坚定不移，开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。

　　中国扩大开放的步伐从未停止——

　　《2025年稳外资行动方案》在“外资24条”基础上，进一步提出20项政策举措；

　　今年以来，商务部赴日本召开“投资中国”外资政策说明会，赴瑞典、英国举办“投资中国”活动，相关国家对华投资合作意愿显著升温；

　　今年初，中国贸促会组织107批次团组赴33个国家和地区访问交流，到访奔驰、宝马、博世等多家外资企业总部……

　　中国扩大开放诚意如何？外资企业最有发言权——中国发展高层论坛2025年年会上，共有21个国家的86名跨国企业正式代表参会；中国美国商会发布的《2025年中国商务环境调查报告》显示，近70%的消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资。

　　相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来，中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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