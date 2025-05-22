一季度我国轴承出口量同比增长8.7%

本报记者 李心萍

中国轴承工业协会数据显示，2024年轴承行业实现营收2315亿元，创历史新高，同比增长6.2%；完成轴承产量337亿套，同比增长17.3%。

今年一季度，根据对轴承行业160家主要企业的统计，轴承行业累计完成工业总产值253.97亿元，同比增长11.14%；工业增加值76.31亿元，同比增长10.97%。

小至精密的微型机械，大到庞大的重型装备，轴承无处不在。摆脱中低端、同质化竞争，近年来，国产轴承阔步迈向高端化。

向“精”迈进——

4月24日，长征二号F遥二十运载火箭托举神舟二十号载人飞船叩问苍穹，国产轴承再立新功。

看运载火箭，国机精工轴研所研制的三点接触球轴承等部件，是火箭“动力心脏”的关键组件，为稳定升空提供强大支撑。

看载人飞船，轴研所为飞船驱动系统量身打造了高精度、低噪声自润滑轴承及组件，确保各重要旋转机构稳定运行。

近年来，国内轴承企业为神舟系列飞船、长征系列火箭等提供了优质可靠的轴承产品。洛轴集团还承担了“中国天眼”馈源舱轴承制造，助力其成为迄今为止世界最大、最灵敏的单口径射电望远镜；其轴承产品让长白山射电望远镜具备极高的灵敏度和指向精度，从而为月球探测器精准“引路”。

向“大”攀升——

去年3月，世界首台25兆瓦级风电主轴轴承及齿轮箱轴承在洛阳轴研科技有限公司下线，刷新了全球风电轴承最大单机容量纪录。

从依赖进口到实现突破，我国已经具备超大型风电机组关键部件自主研发和制造能力，实现了风电核心零部件自主可控和产业链安全。

向“新”拓展——

扭秧歌、跳街舞、跑马拉松、拧螺丝……机器人这些“丝滑”动作，依赖轴承来支撑、引导旋转并减少摩擦。“14年前，我们从零开始学习，经过无数次试验和改进，终于攻克机器人轴承相关技术。”洛阳鸿元轴承科技有限公司总经理吴巧玲说，2020年起公司产品顺利打开日本等海外市场。

一季度我国轴承出口保持稳健增长，累计出口量达205182吨，同比增长8.7%。其中，3月出口量达68366吨，同比增长25.3%。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经