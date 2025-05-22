建立省级民间投资重点产业项目库

本报记者 姚雪青

“区里全力保障，项目预计今年年底封顶，明年下半年投用。”工程建设加速推进，江苏知原药业股份有限公司总裁谢宏伟满怀期待。

今年1月，江苏省发布入选今年省级民间投资重点产业项目库的200个项目，在用地、资金等要素保障方面给予省重大项目同等待遇。知原药业的新药生产基地及研发试验中心项目，就是其中之一。

同等待遇，怎样保障？

无锡市锡山区，“寸土寸金”。坐落于此的知原药业，在用地方面却没耗费太多力气。

“我们一期厂房正对面，有区里预留的成片土地，项目的建设用地就来自这里。”谢宏伟说，“这样紧密相邻的布局，便于优化资源配置，有利于形成产业集聚效应。”

“在用地上予以优先保障，正是同等待遇的一个体现。”锡山区发展改革委主任孟振华表示。

一个重点项目，从落地到开工要经过20多个关键环节，涉及10多个部门。把这些流程走下来，知原药业基建部主任武培文却不觉得麻烦。这背后，是政策加码、服务加力。项目的每个流程节点，都在锡山区发展改革委“挂图作战”，有专班牵头抓总，相关部门提前介入、并联操作，推进相关工作。

“原本要几个月的流程，现在压缩为拿地即开工，帮企业抢出了宝贵的时间。”武培文说。

对于生物医药企业，环评是一大挑战。经测算，知原药业项目的有机废气排量虽符合国家标准，但指标替代仍有0.9吨的缺口。在确保区域环境质量不下降的前提下，锡山区从总盘子里“挤出”污染物排放指标，保障项目顺利推进。

“有政策支持，我们也要充分发挥链主企业的引领示范作用，压实节能减排责任。”谢宏伟说，新项目计划建设中央厨房式研发中心，将分散的有机废气集中统一处理。

眼下，锡山区已同步建立了省、市、区三级项目库，分级对标享受同等待遇。“这些项目推进时间优先、资源支持优先、对上争取优先，将有效带动产业集群发展。”孟振华介绍，今年区级亿元以上产业项目有132个，其中民间投资项目占比超八成。

政策护航，发展提速。今年入选江苏省级民间投资重点产业项目库的200个项目中，有113个是新开工项目。江苏省发展改革委副主任季鸣介绍，今年一季度，200个重点项目已完成投资169亿元，完成率同比提高1.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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