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内蒙古鄂托克旗聚企成链

小水藻养出大产业

本报记者  吴  勇
2025年05月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区内，4993座标准化跑道式螺旋藻养殖大棚鳞次栉比，在阳光照耀下仿佛层层波浪。

　　在这里，22家螺旋藻养殖加工企业相聚一处，构成了集螺旋藻养殖、加工、销售以及相关产品研发于一体的特色产业园区。

　　上世纪90年代，鄂托克旗开始以发展螺旋藻产业为依托，进军食品、饲料和生物医药等新产业。当地干旱少雨、土壤水源盐碱度高的特点，为喜光、喜高盐碱的螺旋藻提供了有利的养殖条件。

　　鄂托克旗大力发展螺旋藻产业，将微米级的螺旋藻打造成为大产业。目前，鄂托克旗年产优质螺旋藻粉5200吨、螺旋藻片900吨。螺旋藻产业年产值超5亿元，成为特色支柱产业，鄂托克旗也跻身全球重要的螺旋藻主产区和原料供应基地。

　　“这些年，入驻企业抱团发展，在养殖规模、生产技术等方面都有明显进步。”内蒙古再回首生物工程有限公司总经理苏勇宁说。

　　为打破螺旋藻只能在4月到11月生产的限制，投资1200万元的鄂托克旗螺旋藻新型养殖示范项目于去年建成。养殖加工温室厂房、柱式光生物反应器养殖系统等新工艺，已在螺旋藻养殖中试用，其增温补光效果可将每年的养殖期延长一两个月。

　　在鄂尔多斯市加力螺旋藻业有限责任公司，副总经理郭彩凤拿出一瓶新产品——螺旋藻奶昔：“这几年，各个企业都在努力延长产业链条。藻蓝蛋白、保健食品、化妆品等新产品市场前景广阔。”目前，产业园区拥有自治区级螺旋藻研发中心1个、自治区级企业研发中心5个。通过研发创新，小水藻有望给当地带来更大效益，给生活带来更多惊喜。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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