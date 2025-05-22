内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗苜蓿草种植基地，收割机在进行作业。

资料图片

内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川精品奶源基地，伊利奶牛科学研究院技术人员在对学员进行奶牛养殖技术培训。

图为受访者提供

山西省万雄牧场，技术人员在指导牧场制作高品质全株玉米青贮饲料。

图为受访者提供

湖北省郧西县积极打造七夕文旅产业链，推动农文旅融合发展。图为郧西县七夕茶定制生产基地内，当地工人在挑选包装茶叶。

本报记者 张武军摄

湖北省荆门市东宝区培育的“楚宝黑头羊”为高温高湿地区山羊养殖用种需求提供了新的选择（资料图片）。

赵 平摄（人民视觉）

青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市河东街道红光村充分利用集体土地，积极发展田园综合体，带动村民增收致富。

本报记者 陈 斌摄

福建省宁德市福鼎市是我国栀子重要产地之一，图为当地农户在扬子江药业集团标准化种植基地采摘栀子。

邱 活摄（人民视觉）

陕西省榆林市，一袋袋分拣完成的沙地土豆堆放在田间，等待装车发货。

陈柏全摄（人民视觉）

近年来，辽宁省丹东市东港市孤山镇积极推进产业发展和美丽乡村建设。图为工作人员在孤山镇大姜家村清理池塘。

王 哲摄（人民视觉）

东港市孤山镇荟友农业发展有限公司草莓生产园区。

张苍健摄（人民视觉）

民族要复兴，乡村必振兴。

推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手。农业是近两亿人就业的产业，农村是近5亿农民常住的家园，农民更是保障国家粮食安全的主体。长期以来，我国坚持农业农村优先发展，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，乡村全面振兴不断取得新成效。

当前，各地主攻单产和品质提升，向良田良种良机良法要食物；根据当地情况，因地制宜发展特色产业，扎实推进农村改革发展，让“人、地、钱”等要素加速向乡村聚集。在全社会的不懈努力下，广大农民的获得感和幸福感不断增强。

农业农村是大有可为的广阔天地，有数不清的美景待人定格，有数不清的故事待人记录，有数不清的生动实践等待我们去发掘呈现。“光影中国”影像采风行团队深入内蒙古阿鲁科尔沁旗、辽宁东港市孤山镇、青海德令哈市红光村等地，探访当地如何用好资源禀赋、发挥优势特长、优化产业布局，带动广大乡亲增收致富，建设宜居宜业和美乡村的新进展新成效。

（本报记者 张安宇）

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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