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第七届中国西部国际投资贸易洽谈会在重庆举办

提升开放能级 培育发展优势

本报记者  李增辉  常碧罗
2025年05月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着一声汽笛长鸣，一列满载本地产聚酯切片的中亚班列从重庆团结村中心站缓缓驶出，标志着重庆首趟图定中亚班列正式开通运行；新加坡乌节路购物街与重庆江北区观音桥商圈开启“路圈联动”；“五一”期间，重庆入境游火爆出圈，相关线上平台数据统计显示，入境游订单同比增长193%……

　　从物流运输“一条线”到对外贸易“一张网”，不靠边、不沿海的重庆正在抢抓机遇，积极培育内陆开放新优势，正以“陆海联动、四向融通”的姿态，加速驰骋在开放的前沿。

　　第七届中国西部国际投资贸易洽谈会（以下简称“西洽会”）如约而至。作为重庆对外开放的亮丽名片，本届西洽会以“新西部、新制造、新服务”为主题，深化交流互鉴、促进产业融合，助推西部产业再升级。来自世界各地的人们赴渝共拓市场机遇，共绘发展蓝图。

　　构建多式联运集疏运体系，提升开放通道运营效能

　　“西部陆海新通道建设之前，重庆出口的物资必须沿着长江顺流而下到上海、宁波等城市，才能走海运出港，从重庆到沿海港口城市耗时超过20天。”美联物流总裁何道国说，如今，重庆生产的物资可以通过铁路直抵广西钦州港，“时间缩减到10天之内，每年物流成本节省超过百万元。”

　　四通八达的物流网络让重庆成为周边地区货物的集散中心——在果园港，来自四川宜宾、泸州、广元等地的集装箱在此中转，然后走向全球；在鱼嘴货运站，2024年有超过40万辆商品车从这里分拨至全球……

　　重庆不断增强东西南北“四向”通道承载能力，完善西部陆海新通道，提升港口型、陆港型、空港型、生产服务型和商贸服务型“五型”枢纽能级，加快建设内陆国际大通道大枢纽和国际物流集疏运中心。

　　在西永综合保税区，重庆摩尔水处理设备有限公司正开足马力生产。“借助中欧班列，我们和共建‘一带一路’国家建立联系，我们出海的第一站就是哈萨克斯坦。”公司董事长马兵说，乘着对外开放的“东风”，公司让自主研发的水处理设备、净化技术“走出去”。目前，该企业依托西部陆海新通道等国际物流通道，已经在泰国、印度、马来西亚、智利、巴西等60多个国家和地区开拓市场。

　　2024年，重庆经西部陆海新通道运输货物25.2万标箱、同比增长41%，货值467亿元、同比增长67%，与中欧班列、长江黄金水道联运货物14.5万标箱、同比增长56%，西部陆海新通道覆盖全球127个国家和地区的555个港口。

　　稳外贸强外资，推动开放产业提质增效

　　外贸进出口总值1651.4亿元，同比增长4.1%。

　　这是今年一季度重庆交出的外贸成绩单。成绩的背后，是重庆多维度发力护航企业“走出国门”的努力。

　　重庆峻驰摩托车有限公司生产车间，生产线上，工人们正麻利地组装车架，一辆辆高端竞技越野摩托车经过车架车厢制造、装配等工序后逐渐成形。

　　作为一家专注生产高端休闲竞技越野摩托车的企业，峻驰公司凭借产品高性能、操控性强、质量过硬等优势，短短几年间就在行业内崭露头角。今年以来，公司销售额已超过4000万元，生产线处于饱和状态，生产订单排到了6月份。

　　除了传统的外贸产业，重庆着力改善贸易结构，提高外贸韧性，扩大“新三样”出口，推动“渝车出海”，升级“百团千企”国际市场开拓计划，进一步提升重庆品牌全球影响力。

　　以创新引领为发力点，全力打造外贸新动能。今年3月，在重庆海关所属两路寸滩海关的监管下，重庆雨翔智能科技有限公司进口的1080个汽车变速箱控制模块旧件顺利运抵重庆两路果园港综合保税区，投入保税再制造生产。

　　对外贸易稳中向好，离不开优质的营商土壤。在梁平区，戏水族服饰科技有限公司有拓展海外市场的需求。梁平区商务委工作人员多次实地调研，成功帮助企业打通境外投资通道。今年3月底，该企业在海外新设立公司，为下一步开展自营出口业务打下了基础。大渡口区通过实施专门计划，助力重庆小面、体外诊断、环保科技等优势产品拓展海外市场。

　　哪里营商环境好，企业就往哪里落。重庆着力建设内陆开放高地，外贸进出口、实际使用外资排名均稳居西部前列，累计落户300余家世界500强企业。在两江新区，总投资22亿元的重庆迈特光电有限公司光掩膜版项目投产，安道拓中国技术中心扩建落成，康师傅饮品重庆智能化生产基地项目正加速建设，预计将于明年投用；在璧山区，重庆新世界酒店、东南亚风情小镇、砂之船奥特莱斯等项目相继落地……

　　“中国是全球最大的汽车市场，也是安道拓全球业务的增长引擎，这是我们在全球最大也是最好的技术中心。”安道拓全球总裁兼首席执行官表示。

　　营商环境持续优化。作为首批国家营商环境创新试点城市之一，重庆着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，陆续出台《重庆市进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度实施方案》《重庆市进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》等政策文件，不断加大外商投资支持力度，持续优化外商投资环境，提振外资外企投资的信心。

　　建设西部对外开放门户，优化对外开放环境

　　重庆市江北区星光68购物广场，一名韩国游客正在办理离境退税业务；在江北区一处新晋网红打卡点，不少外籍游客正在打卡“生吞列车”。“吃完火锅就来‘吃单轨’。”一名新加坡游客打趣道。江北区加快建设国际消费中心城市，用好240小时过境免签政策，大力促进入境旅游发展。

　　开放的环境，带来新的机遇。“国际消费中心城市是扩大引领消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎。江北从‘买全球’‘卖全球’两端发力，提高商业繁荣度和开放引领度。”江北区商务委相关负责人表示。目前，江北区聚焦“四首经济”，2021年以来，引进品牌首店432家，举办各类首发、首秀、首展超300场。

　　这只是重庆开放环境不断优化的缩影。在两江新区，莱佛士国际医院、哈罗礼德学校、新加坡国立大学重庆研究院等国际性医疗、教育资源纷纷落户，国际配套体系不断完善。营商软环境进一步优化。在渝中区，西部陆海新通道法律识别及研究中心揭牌仪式在上海中联（重庆）律师事务所举行，该中心针对西部陆海新通道沿线国家多、法律政策复杂的情况，出具相关投资法律建议报告，便于政府和企业了解法律风险、提前应对。

　　从完善国际医院、国际学校、国际社区等配套设施，提升国际要素集聚度，到推动越南驻渝总领馆开馆、吸引更多外国领事机构在渝设馆、提升国际事务参与度和对外交往活跃度，再到举办西洽会等全球盛会……重庆通过服务业扩大开放综合试点等政策叠加发力，提升城市国际影响力，助力重庆成为西部地区对外开放的重要窗口和消费枢纽。

　　开放的环境，为重庆筑起产业高地。今年4月，四川自贡沿滩高新技术产业园区与重庆铜梁高新区联合召开“2025年新型储能产业链对接专题会”，收集19家企业原材料、产品供需清单共计39项，金额约11亿元。在南川区，重庆市中医药科技产业园区基础设施日臻完善，吸引46个优质项目落地。江津区依托珞璜港、小南垭铁路物流枢纽、重庆江津综合保税区等开放枢纽和开放平台，吸引众多物流业、服务业、制造业企业纷纷落户。

　　新征程上，重庆正以开放昂扬的姿态奋力向前！

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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